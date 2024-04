Crítica de "Sangre en los labios"

Sexo, coches, peleas, drogas y pasión son algunos de los ingredientes de esta desatada fantasía pop dirigida por Rose Glass con Kristen Stewart y Katy O'Brian.

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Una culturista que huye de sí misma, una joven atrapada en un pequeño pueblo de Nuevo México y un buen chute de esteroides es todo lo que necesita Rose Glass para crear una historia de amor y venganza irresistiblemente sexy y anabólica. Una acelerada huida a la desesperada por un camino minado en el que las dos heroínas no dejarán de tropezarse con el único propósito de volverse a levantar, escupir algún diente y continuar desangrándose más adelante.

Con un relato coescrito junto a Weronika Tofilska que, aunque huele a Scott, está más cerca del Tony de 'Amor a quemarropa' que del Ridley de 'Thelma & Louise', nada de esto tendría demasiada gracia sin el arrollador magnetismo que destilan la prometedora Katy O’Brian y Kristen Stewart, una intérprete que no da síntomas de fatiga en su empeño de subrayar en cada título en el que participa que no hay nadie como ella. No es de extrañar que Glass, a la que conocimos en 2019 con la brillante y más etérea 'Saint Maud', haya contado con la actriz para demostrar, Ed Harris mediante, que el futuro de la América con la que jugaban los Coen es de las que se lo ganen a puños.

Para los que busquen la historia de amor más salvaje del año.