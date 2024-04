Martín Menem cruzó a Malena Galmarini tras acusarlo de no saber cómo funciona el Estado

El diputado volvió a cruzarse con la extitular de AySA en redes sociales, por el pago de asignaciones a través de Mercado Pago.

Luego del cruce de acusaciones en redes sociales entre el presidente de la Cámara baja, el diputado de La Libertad Avanza, Martín Menem, y la extitular de AySA, Malena Galmarini, por los planes sociales que entregaba la gestión de Alberto Fernández y la modalidad con la que se manejaba, el legislador oficialista salió a responder a la última chicana de la pareja del exministro de Economía, Sergio Massa, que lo mandó a estudiar porque conocía poco sobre el funcionamiento del Estado.

En X, Menem aseguró este mañana: “¿Otra vez Malena? Te comento por si no estás al tanto que no solamente la AUH es automática, todo el sistema de asignaciones lo es. Claro, post sistema de fondo compensador por cierto (sabrás de que hablo, ¿no?) Pero además te cuento que no solo paga el Banco Nación, sino también TODOS los demás bancos del sistema. Es más, si te animás a salir un poco más allá de zona norte (cosa que te sugiero) vas a ver que hay muchas localidades de la Argentina que no tienen bancos y la única forma de cobro es por medio del correo”.

El ida y vuelta entre ambos comenzó cuando Menem celebró el pago de la Asignación Universal por Hijos y otros planes sociales a través de Mercado Pago. Entonces escribió: “Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente”.

Frente a esta frase, Galmarini reaccionó: “¡Siempre fue sin intermediarios! Se deposita en la cuenta de la beneficiaria o beneficiario, en el Banco Nación. Ningún partido político intermedia, del Estado al bolsillo del beneficiario. Siempre fue transparente. ¡Ahora va a ganar plata con la bici financiera un empresario privado… con la tuya contribuyente!”.



Tras ello fue Menem quien insistió: “A ver... ...si siempre fue “sin intermediarios” y siempre “funcionó de manera transparente”, ¿cómo explican que en Chaco funcionaba una red de trata manejada por punteros que retenían los planes?”.



Fue en este momento que la exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández lo cruzó con más fuerza y lo mandó a estudiar. “Martín, ¿por qué conocés tan poco el Estado y sus herramientas? Los planes sociales son un programa distinto. La Asignación Universal es automática. Se asigna por sistema si cumplís con los requisitos. Y se deposita en la cuenta bancaria del Banco Nación. Bueno sería que estudien un poco...”, escribió.