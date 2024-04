"Aquí no vivo": taxista olvidó que llevaba a una pasajera y se da cuenta al llegar a su casa

El curioso incidente ocurrió en las calles de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa.

Un taxista mexicano se olvidó por completo que llevaba una pasajera en su automóvil y recién se dio cuenta del error cuando llegó a su vivienda. El curioso incidente ha sido compartido en las redes sociales y no tardó en volverse viral.

En las imágenes captadas por una cámara dentro del coche se ve al conductor de Uber, aparentemente en las calles de Culiacán, en el estado de Sinaloa, escuchando tranquilamente las noticias sin percatarse de que no se encontraba solo.

Instantes después, el hombre llega a su hogar, detiene el vehículo y procede a bajarse. La clienta, que hasta el momento venía distraída con su teléfono móvil, no entiende la situación y le dice: "¿Qué le pasa, oiga? Si aquí yo no vivo".



Al oír la voz de la mujer, el taxista se sorprendió y entre risas le respondió: "Se me olvidó que venía conmigo, ya había llegado a mi casa. ¿Por qué no me dice, oiga?". A continuación, prendió de nuevo su auto rumbo al verdadero destino de la pasajera. La secuencia, compartida en TikTok, superó los 4,1 millones de reproducciones.