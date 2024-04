La Casa Rosada no descarta amenazas a Milei y habla de que hay "información reservada"

Trascendió una supuesta amenaza de muerte y la suspensión del viaje a Dinamarca en medio del conflicto Irán-Israel. La Casa Rosada confirma que "por información de seguridad reservada", Milei deja de viajar en vuelos de línea.

El Gobierno evitó confirmar versiones periodísticas sobre una supuesta amenaza de muerte al presidente Javier Milei que lo llevó a suspender el viaje que tenía previsto desde Estados Unidos a Dinamarca para la compra de aviones militares F-16 y decidió un regreso de urgencia a Buenos Aires el domingo, en medio del ataque de Irán contra Israel. Tal como había anunciado el lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ahora que a partir de "información reservada", se decidió "por la seguridad personal del presidente que no viaje más en vuelos de línea". Consultado sobre una supuesta frase que el periodista Jonathan Viale, atribuyó a Milei diciendo: "suspendí el viaje porque si iba a Dinamarca era boleta", el portavoz de la Casa Rosada dijo: "no me consta que eso haya existido", pero tampoco desmintió ni la conversación ni la amenaza de muerte al primer mandatario. Adorni aprovechó la oportunidad para confirmar, en su habitual conferencia de prensa con periodistas acreditados, la decisión del Gobierno a partir de un "informe reservado", que de ahora en más el presidente "no viaje más en vuelos de línea privados". "A lo que haces mención corre por cuenta de quien lo mencionó, a mí no me consta que eso haya ocurrido. Efectivamente, el presidente, por decisión en virtud por determinadas cuestiones de información reservada, deja de viajar en vuelos comerciales, por su seguridad y por cuestiones de su seguridad personal", completó el vocero de Milei. Lo llamativo es el énfasis en que el portavoz puso en el "informe reservado" recibido por el Gobierno que llevó no solo a la suspensión del viaje que Milei tenía previsto hacer el lunes desde Miami a Dinamarca, en vuelos de línea, para participar de la firma de la compra de 24 aviones F-16 a ese país escandinavo, donde incluso, había hecho todos los estudios médicos para subir a uno de ellos en un vuelo como copiloto. Pero sorpresivamente el domingo a la noche la Oficina de Prensa del Presidente publicó en redes sociales un comunicado oficial en el que además de repudiar el ataque con misiles y drones de Irán contra Israel, anunció el "regreso urgente" a Buenos Aires para convocar a "un comité de crisis" al gabinete nacional, el mismo domingo a la noche en la Casa Rosada, donde participó como principal informante de la situación, el embajador de Israel, Eyal Sela. El alerta por posibles atentados y conflictos diplomáticos con Bolivia y Chile por su relación con Irán El Gobierno después de eso, con los ministros de Defensa, Luis Petri, de Seguridad, Patricia Bullrich y de Interior, Guillermo Francos, ordenaron elevar la alerta de seguridad naranja y reforzar la seguridad en sitios y edificios vinculados a la comunidad judía o de Israel y Estados Unidos, posibles blancos de eventuales atentados terroristas. Ahora el foco, según dijo la ministra Bullrich, está puesto en movimientos de extranjeros iraníes en la triple frontera con Brasil, Paraguay y Uruguay, pero la ampliaron a fronteras con Bolivia y Chile, lo que generó el malestar de los gobiernos de estos dos últimos países. Adorni confirmó este miércoles que el presidente viajará mañana a Bariloche para participar de la cumbre de empresarios y dirigentes económicos en el hotel Llao Llao, en Bariloche, y que lo hará en un avión de la flota presidencial que comanda la Fuerza Aérea, un Leader Jet conocido como Tango 11. En el Gobierno reconocen que el cambio de estrategia de abandonar los vuelos de línea en los que Milei se mostraba saludando y sacándose selfies con pasajeros desconocidos, en su afán de mostrarse como un presidente distinto a los que llama "la casta", ahora por seguridad volverá a evaluar la posibilidad de reflotar el uso de los aviones oficiales. Luego de que la Secretaría General de Presidencia a cargo de su hermana, Karina Milei los donara a la Fuerza Aérea para su uso y mantenimiento, los aviones Tango AR01, 10 y 11 están siendo evaluados para ponerlos en funcionamiento. Así también todo el personal de la Fuerza Aérea que desde que asumió Milei el 10 de diciembre, Quedó casi sin funciones en el sector militar del aeroparque metropolitano. "Se verá como evolucionan las decisiones que se vayan tomando con la flota de aviones presidenciales, todavía no lo sabemos, estamos auditando la situación en que están y viendo la posibilidad que el presidente pueda usarlos en sus diferentes viajes que tenga a partir de ahora", admitió Adorni.