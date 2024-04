En la previa del Superclásico, Franco Armani renovó contrato con River hasta 2026

El arquero campeón mundial extendió por dos años más su vinculo con el club de Núñez.

El arquero de River, Franco Armani, renovó contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2026 y lo hizo en la previa del Superclásico ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Acompañado por el presidente Jorge Brito y el vice Matías Patanian, el portero campeón del mundo con la Selección argentina extendió por dos años su vínculo con el “Millonario” que vencía en 2024. De cumplir al pie de la letra el contrato, Armani podría jugar hasta los 40 años con la camiseta de River.

Luego de estampar la firma, el arquero declaró: “Estoy feliz por extender el contrato, por seguir vinculado a la institución. Disfruto del día a día y es lo fundamental en un futbolista. Con la ilusión uno siempre renueva y quiere seguir en la institución. Con la ilusión de seguir por más. Uno mira cada copa que ganamos y es una motivación para seguir ganando cosas”.

“A seguir, como dijo Jorge (Brito), no suelo decir la palabra “cómodo”. Porque puede referirse a que uno está relajado y no me gusta decir eso. A lo que aspiro y a lo que sueño, lo que le digo a mis compañeros, es que vayamos por todos los objetivos que tenemos por cumplir. No hay que conformarse, hay que seguir por más sueños y ojalá se puedan cumplir” agregó el ex portero de Atlético Nacional de Medellín.

Sobre su renovación de contrato, el portero de 37 años afirmó: “Mi intención fue siempre quedarme en River. Por más que tuve ofertas y han preguntado, siempre mi intención fue quedarme. El año pasado, terminando el año, en noviembre, tuvimos una reunión con Matías Patanian y le manifesté mi intención de quedarme y terminar mi carrera deportiva acá”.

Por último, Armani se refirió al Superclásico del domingo ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga: “Lo que se viene es importantísimo. Sabemos lo que significa jugar contra el clásico rival y más en estas instancias finales. A prepararse de la mejor manera esta semana, a disfrutarla. Hay que vivirla de buena manera, el grupo la vive de buena manera. Es un grupo de personas buenísimas, muy unido y vivimos las semanas previas con alegría”.

“Ojalá el domingo salgan las cosas bien y podamos clasificar. Y lo que todos queremos y aspiramos es que podamos adquirir esta Copa de la Liga” concluyó el arquero que se formó en Ferro Carril Oeste.