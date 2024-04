Daniel Scioli: "En el balotaje voté por Massa, pero Milei me convocó para ayudar"

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes explicó los motivos por los cuales se sumó al gobierno nacional. “¿Cómo no me voy a sumar?”, señaló.

"En el balotaje voté por Massa, pero Milei me convocó para ayudar", afirmó el funcionario en el programa ¿La Ves? de TN.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes explicó los motivos por los cuales aceptó la propuesta de Milei. “¿Cómo no me voy a sumar? No me podía quedar en Brasil si tenía la posibilidad de ayudar”, indicó.