Nadal cayó con De Miñaur y quedó eliminado en su regreso a Barcelona

El legendario tenista español volvió a jugar el Conde de Godó tras una lesión.

Las esperanzas de Rafael Nadal de ganar el Abierto de Barcelona por decimotercera vez se desvanecieron el miércoles, con su derrota en segunda ronda por 7-5 y 6-1 ante el cuarto cabeza de serie, el australiano Alex de Miñaur.

El español jugaba su primer torneo desde enero y había regresado el martes con su triunfo en primera ronda sobre Flavio Cobolli, pero el jugador -de 37 años- no fue rival para De Miñaur.

El australiano comenzó brillantemente, rompiendo el saque de su rival en el primer juego, pero Nadal rompió de nuevo para ponerse 3-3 antes de que Miñaur lograra el quiebre decisivo y mantuviera su servicio para llevarse el primer set. Luego no tuvo muchos problemas para ganar el segundo parcial.

"Creo que lo único que tengo mejor que Rafa en tierra batida es el físico a estas alturas de su carrera", dijo De Miñaur. "Decidí intentar que los peloteos fueran largos y físicos, usar mi velocidad a mi favor. Nunca es fácil contra él".

Nadal, 22 veces campeón de torneos del Grand Slam, sólo consiguió ganar dos puntos con el saque de De Miñaur en el segundo set. Tras ser derrotado en la pista que lleva su nombre, el español recibió una gran ovación al despedirse.

Nadal regresó tras casi un año de ausencia después de una operación de cadera para alcanzar los cuartos de final en Brisbane en enero, pero se vio obligado a un nuevo descanso tras sufrir un desgarro muscular.

"Perdiendo el primer set no podía luchar por el partido y se acabó. Juego con lo que tengo y hay momentos que no tocan. A día de hoy, no me puedo permitir jugar un partido de tres horas", dijo Nadal en rueda de prensa tras la derrota.

El objetivo del español es llegar en plena forma a Roland Garros, donde ganó el trofeo 14 veces.

"No era hoy que tenía que dejar todo y morir, en Paris que sea lo que Dios quiera. Allí espero ser competitivo y allí sí que es el momento", destacó Nadal.

"He tenido la ocasión de decir adiós al Godó jugando. Hace una semana pensaba que no podría volver a jugar aquí (...) Lo importante era poder jugar y he jugado. Estar en la pista es una gran noticia", agregó.

De Miñaur, de 25 años, se metió por primera vez entre los diez primeros de la clasificación mundial en febrero, tras llegar a la final del Abierto de Rotterdam, y luego defendió con éxito su título del Abierto de México.

"Probablemente puedo decir que soy muy, muy afortunado de no haber jugado contra Rafa un par de años antes en tierra batida. Habría sido un resultado muy, muy diferente. Una experiencia increíble y seguimos adelante. Ha sido un gran año", dijo De Miñaur.