Agua, papel o toallitas: ¿cuál es la manera más higiénica de limpiarse después de ir al baño?

De los motivos médicos a las definiciones naturales. Qué dice la ciencia.

Popularizadas por su uso en el cuidado de los bebés, las toallas húmedas trascendieron su propósito original para convertirse en una solución todoterreno. Y es que a veces no se sabe si habrá papel higiénico en baños públicos. En este sentido, las toallitas son más discretas y manejables que un rollo de papel higiénico. Hay muchas variedades en el mercado: naturales, con jabón neutro, aloe vera y perfume.

Desde un punto de vista medioambiental, las toallitas húmedas constituyen un verdadero problema en depuradoras y canalizaciones, ya que a diferencia del papel higiénico, la mayor parte de las toallitas húmedas no es biodegradable. Desde Women’s Voices for the Earth (WVE), una organización ambiental especialista en químicos en productos, exponen que “las toallitas podrían estarles haciendo a ustedes (y al planeta) más daño que bien”.

Según recalcan desde WVE, muchas de estas toallitas íntimas contienen productos químicos que pueden dañar la salud. Según un análisis de más de 150 muestras de estos productos, que llevaron a cabo desde la organización, se encontró evidencia de “quejas de comezón, ardor, irritación, reacciones alérgicas y sarpullidos sangrientos. Además, hay varios informes de infecciones del tracto urinario asociadas”.

“Para la limpieza de la vulva, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta como lo es el pH vaginal que puede verse modificado por las distintas sustancias químicas que pueden llegar a tener las toallitas húmedas”, explica el tocoginecólogo Alan Guetmonovitch (M.N. 138.010) y agrega que lo recomendado es el uso de fórmulas preparadas para ese fin.

En estos casos se suele entrar en un bucle porque, ante el picor, se emplea más la toallita, ya que puede aliviar en primera instancia, si bien a la larga agravará la dermatitis, y se pasará de picor, a escozor, y después a dolor. Es conveniente, por ello, acudir al especialista cuando empiece ese picor.

Qué dice la ciencia

Un estudio publicado en el medio especializado Journal of water health halló que las personas que usan agua para limpiarse tienen entre 10 y 11 veces menos microbios en las manos que quienes usan papel. Otro publicado en la revista académica Annals of the Royal College of Surgeons of England explica que una de las primeras medidas en el tratamiento del pruritus ani (prurito o picor anal) es sustituir el papel higiénico por el agua corriente. Y parece que el papel higiénico a menudo contiene los llamados ‘químicos eternos tóxicos’ (PFAs o sustancias per- y polifluoralquiladas), según se explica en el medio Environmental Science & Technology Letters.

Los bidés, ¿sí o no para la higiene íntima femenina?

“Lo que no se recomienda es el uso de bidé, por ejemplo, porque es una de las causas más frecuentes de infecciones genitales. Sucede que todas las mujeres tienen flujo, lo que varía es la cantidad pero es normal y no hay que eliminarlo porque hay una flora con microorganismos que debe estar”, remarca el experto. “Si queremos higienizar la zona vulvar no se debe hacer con el chorro directo”, advierte Guetmonovitch.