Escándalo en Hollywood: una productora calificó a Sydney Sweeney de “fea y mala actriz” y tuvo que pedir disculpas

Algunas cosas cambiaron en Hollywood tras el surgimiento del movimiento #MeToo, pero claramente hay personas bien encumbradas en el mundo del espectáculo a las que les cuesta acomodarse en el nuevo paradigma en el que opinar sobre los cuerpos ajenos no está bien. Esta semana, una de las productoras más exitosas de la industria del entretenimiento estadounidense dejó en claro que pertenece a ese grupo de personas.

“Hay una actriz a la que todo el mundo ama ahora: Sydney Sweeney. No entiendo a qué se debe ese amor. El otro día vi en un avión la película Con todos menos contigo porque quería verla, quería saber quién es y por qué todo el mundo habla de ella”, comenzó expresando la productora Carol Baum, ante una amplia audiencia que se encontraba en el Centro Jacob Burns en Pleasantville, Nueva York, tras la proyección del film Pacto de amor, de 1988.

Y continuó: “Vi esta película que, francamente, no se podía ver. Lo siento por las personas que amaron esa comedia romántica en la que se odian unos a otros”. Y fue más allá. Refiriéndose a las clases que brinda en la Escuela de Artes Cinematográficas de la University of Southern California, Baum añadió: “Le dije a mi clase: “Explíquenme el éxito de esta chica. No es bonita. No puede actuar. ¿Por qué es considerada tan buena?”.

Las palabras de Baum, que produjo más de treinta películas, entre las que se cuentan El padre de la novia (1991); Buffy, la cazavampiros (1992), fueron publicadas por el periódico británico Daily Mail y rápidamente fueron replicadas por los principales medios estadounidenses.

El revuelo en las redes no tardó en llegar. Miles de seguidores de la actriz de Euphoria salieron en defensa de la actriz, acusando a la productora de “tener menos éxitos en su extensa carrera” que la intérprete de 26 años, que “ya produjo dos exitosos filmes”. También la acusaron de misógina y de retrógrada.

Con el correr de las horas, se sumó a la polémica el representante de Sweeney. En un comunicado que fue publicado por Page Six, el agente expresó: “¡Qué triste que una mujer en posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer!”. Y sumó: “Si eso es lo que ha aprendido durante sus tantas décadas en la industria y cree que es apropiado enseñárselo a sus estudiantes de la universidad, es vergonzoso”.

La productora, en tanto, tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo cuando su casilla de correo electrónico y sus redes sociales se llenaron de mensajes cuestionando sus dichos. Entonces, decidió dar un paso al frente y brindó declaraciones a TMZ. Según consiga el portal, Baum aseguró que se arrepiente de haber hecho esos comentarios y que atacar así a un actor “en público”, “normalmente” no es su estilo.

Sydney Sweeney es una de las actrices jóvenes más convocadas. Trabajó en algunas de las series más exitosas de los últimos tiempos (Euphoria, El cuento de la criada, The White Lotus, Sharp Objects, Grey’s Anatomy) y de películas como Había una vez... en Hollywood, Americana e Immaculate, cuyo estreno está previsto para marzo.