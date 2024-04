Seguridad presidencial: el Gobierno evalúa el avión que compró Alberto Fernández

Desde Presidencia no descartan contratar vuelos privados. Para viajes al extranjero, podrían contratar taxis aéreos. El millonario costo que afrontará la Casa Rosada.

“Si está en condiciones, se puede usar”. Con esa frase, un funcionario del Gobierno de Javier Milei no descartó que el Presidente pueda empezar a volar al exterior en el ARG-01, el Boeing 757-256 que adquirió la gestión de Alberto Fernández en 2023 y que hasta no hace mucho tiempo en la Casa Rosada parecían haber desechado por completo.

Una reciente recomendación del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, indicó que Milei debe dejar de utilizar vuelos comerciales y desplazarse en los aviones oficiales. Según pudo saber TN, el Gobierno evalúa el Estado de la flota y no descarta, a su vez, contratar vuelos privados para los traslados al exterior del mandatario.

Es que el Boeing 757-256, más conocido como ARG-01, debe someterse en junio próximo a una inspección mayor clase “C” que podría llegar a realizarse en los Estados Unidos o México. El procedimiento demanda entre 40 y 60 días de actividades. Se trata de un proceso en el que se retiran las piezas y se observa su estado. En rigor, esa revisión se tendría que haber hecho en marzo pasado, pero se postergó ante la incertidumbre sobre cuál sería el futuro de la aeronave. Ese vencimiento determinó -según pudo saber TN- que la unidad ya no es aeronavegable, pero la firma Boeing otorgó una prórroga de uso por otros tres meses ante un pedido de las autoridades. A cambio debieron hacerle unas inspecciones menores.

El Gobierno no descarta contratar vuelos privados

Así las cosas, la aeronave, dicen en el Gobierno, puede usarse hasta junio, pero en ese mes deberá ingresar a los talleres sí o sí. La inspección clase C se hace cada tres años. La última de este avión fue en febrero de 2021. Es por esto que ahora las autoridades analizan si, pese a este vencimiento, Milei podría utilizarlo, por ejemplo, para viajar a Italia para exponer en el G7, luego de que haya sido invitado por la ministra de Italia, Georgia Meloni.

En caso de que se decline esta opción, la Casa Rosada no descarta contratar vuelos privados para viajar al exterior. “Si es necesario se va a hacer, si algún avión no está en condiciones, se buscará una opción privada”, reconocieron en el Gobierno.

De hecho, hay una fuerte versión que indica que en el marco del viaje para ver a Elon Musk, Milei contrató un vuelo privado para trasladarse desde Miami a Texas. Se habla de una suma de unos 95 mil dólares.

Si el Gobierno comienza a utilizar el avión que compró Alberto Fernández, tendrá que afrontar gastos en traslados mucho mayores a los actuales. TN accedió a documentación oficial sobre cuánto cuesta el uso de esta aeronave. A modo de ejemplo, un viaje realizado por el expresidente en septiembre de 2023 con destino a Estados Unidos (previo paso por La Habana) costó unos U$S 170 mil de combustible más U$S 65 mil de tasas. Y un traslado a China con escala en España cuesta unos U$S 250 mil más U$S 60 mil de tasas.

Al posible compromiso internacional en Italia se le podría sumar otro paso por España, en donde el mandatario recibiría un premio del Instituto Juan de Mariana. Las autoridades deben decidir de qué manera partirá.

Para los vuelos nacionales, ya está confirmado que Milei utilizará el Tango 11, un pequeño Learjet bajo la órbita de la Secretaría General de la Nación que conduce Karina Milei. Será el que empleará para su paso por Bariloche, en donde participará del foro empresario en el Llao Llao. La información fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

“El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el ministerio de Seguridad a todas las partes involucradas les ha elevado un informe reservado del porqué de esta sugerencia”, indicó Adorni, quien no confirmó si, desde ahora, usará el avión presidencial que Argentina posee.

Otra de las aeronaves que posee la Secretaría General es la denominada ARG-04, un Boeing 737/500 fabricado en 1992 y adquirido durante el gobierno de Cristina Kirchner que, si bien puede realizar viajes internacionales, no sería el más adecuado para periplos tan extensos. “Es una buena opción para traslados a países vecinos o en la región, pero no para viajes a Europa”, graficaron en la Casa Rosada.