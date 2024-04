El tenso cruce entre Karina Mazzocco y Carmen Barbieri: “No soltás”

Las conductoras recordaron por qué están enemistadas y protagonizaron un picante momento.

Carmen Barbieri y Karina Mazzocco protagonizaron un tenso momento en vivo tras hablar sobre su enemistad.

La conductora de A la Tarde (América TV) visitó Mañanísima (El Trece), el programa de su colega, y juntas sacaron los trapitos al sol.

Cabe recordar que hay dos cuestiones puntuales que las mantiene enfrentadas. Una tiene que ver con las declaraciones de Carmen Barbieri sobre las denuncias que hicieron exintegrantes de la tira infantil Cebollitas, y la otra recae sobre Karina Mazzocco por cómo trató el tema de la supuesta hermana de la conductora, que finalmente el ADN dio negativo.

Qué pasó entre Karina Mazzocco y Carmen Barbieri

"Veremos si es tan linda persona por dentro como por fuera. ¿Tan buena es? Miren qué linda que está, qué derecho de venir así. Una amiga mía me habló maravillas de Karina", disparó la mamá de Fede Bal previo a su mano a mano con Karina.

Pese a la buena onda inicial, aprovechó para reprocharle: "Una tiene que conocer a la persona a la que le va a dedicar ocho minutos de programa como vos hiciste. Quién es, qué ha hecho, de qué se está hablando… Estábamos hablando de temas serios de Cebollitas en el que se denunciaron abusos de niños, empujones, golpes, algo fuerte y serio. Yo estuve ahí, yo llevaba a mi bebé. Hace tres años que tenés tu programa y el primero yo siento que estuve afiliada".

Cuando Mazzocco le preguntó si se quedó enojada, Carmen sentenció: "Ya no, pero en un momento estaba verde. Con vos, con la producción. Pero nunca estuvimos peleadas".

Esta últimas frase hizo reaccionar a la figura de América, quien la enfrentó: "¡No mientas, Carmen! ¡Vos sí estabas peleada conmigo!". "Peleada no estaba. Estaba muy dolida, enojada. Pero peleada, nunca me peleé con vos. Si te contesté lo que vos hablabas, yo te contestaba", aclaró Barbieri. "Me estás volviendo loca, vos estabas peleada conmigo. Te voy a decir algo. Vos no das vuelta a la página, Carmen. No soltás. Te quedás dolida con las cosas", siguió Mazzocco.

Sobre en final del programa, Karina Mazzocco le hizo un reproche a Carmen Barbieri al ver que esta insistía en reconciliarse en vivo: "Si hubieras dado vuelta la página no me hubieras hablado de todo esto… Yo la di vuelta hace rato, sino no hubiera venido. Me levanté a las seis de la mañana para venir a tu programa. A veces te subís a un bondi que no es".