Victoria Villarruel se expresó en X ante el aumento de sueldo que votó el Senado

“Como presidente de la Cámara Baja no puedo interferir en esas decisiones”, dijo la Vicepresidenta en un comunicado en sus redes sociales. Los legisladores cobrarán hasta $7,2 millones bruto.

Tras la votación en el Senado,Victoria Villarruel hizo un descargo en sus redes y se despegó de la polémica: “Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, escribió en X.

En la Cámara baja, fuentes del oficialismo señalaron que Villarruel no pudo evitar que la iniciativa fuera tratada, ya que el peronismo y sus aliados juntaron los dos tercios necesarios para forzar el debate y sancionar el texto.

Por su parte, las autoridades nacionales coincidieron en que la titular del recinto no tenía mucho margen de maniobra y remarcaron que, con esta votación, los senadores que apoyaron el incremento “dejaron los dedos marcados y quedaron expuestos”.