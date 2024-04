Casi pierden los pies: influencers brasileños realizaron un peligroso reto

Los jóvenes sufrieron graves lesiones tras permanecer 15 minutos de pie en agua salada helada. No contaban con ayuda médica en el lugar.

La 'influencer' brasileña MC Thammy estuvo a punto de perder los dos pies tras completar el 6 de abril un reto consistente en permanecer 15 minutos de pie en agua salada helada como parte del 'show' 'N1 Influencers', informan medios locales.

Cuando la chica sacó los pies del agua, descubrió que se le habían ennegrecido varios dedos y también sentía un fuerte dolor. Tras un examen, los médicos le dijeron que había riesgo de trombosis y que si hubiera permanecido un minuto más en el agua podría haber desarrollado necrosis. "Tenía quemaduras de primer grado en el exterior de ambos pies y de segundo grado en el interior", declaró la 'influencer'.

Teus Neiff y Artur Braz, que realizaban el reto junto con Thammy Caroline (nombre real de la 'influencer'), también sufrieron lesiones similares. Ambos, al igual que la chica, fueron hospitalizados para recibir tratamiento médico. Teus y Thammy fueron dados de alta, y esta última ya se encuentra en casa, pero aún no puede caminar y se traslada de una habitación a otra en una silla empujada por su madre.

El cantante y también 'influencer' Anderson Neiff, organizador del 'show' se disculpó por lo ocurrido. La prueba estuvo supervisada por un bombero que, al escuchar los gritos de dolor de los participantes tras sacar los pies del agua, dijo, en palabras de Neiff: "Estate tranquilo, solo hay que ponerles cerca de ese ventilador".

"Hubo una prueba de resistencia y no me di cuenta de lo que podría pasar después. En cuanto sacaron los pies del hielo, empezaron a gritar de dolor. Me quedé en estado de 'shock'", sostuvo Neiff, y agregó que quería pedir disculpas "por haber hecho esta prueba, por haber contratado a un bombero no preparado". Además, el 'influencer' anunció que pagaría el tratamiento de los tres participantes.