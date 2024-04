Nuevo revés para Nahir Galarza: sobreseyeron al tío que había acusado de abuso sexual infantil

La joven, que cumple prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, denunció en 2022 al hombre.

La justicia sobreseyó al tío de Nahir Galarza (25), quien había sido acusado por la condenada en enero de 2022 por presunto abuso sexual ocurrido durante su infancia. El sobreseimiento fue ordenado este miércoles después de que se conocieran los resultados de las pericias en la causa instruida por el fiscal Jorge Gutiérrez.

“Se resolvió el sobreseimiento por no poder contar ya con prueba incriminante. No se podía avanzar hasta un juicio en que no se podía acreditar la versión de la denunciante”, confiaron fuentes judiciales.

Este miércoles, según los portales locales ElOnce y Radio 2820, fue el Juez de Garantías N°1 de Gualeguaychú, Tobías Podestá, quien sobreseyó al tío paterno de Galarza, condenada y presa en la Unidad Penal N°6 en la capital entrerriana por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017.

Había sido el 12 de enero de 2022 cuando Galarza declaró ante la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. Allí, apuntó contra el hermano de su padre, un jubilado de la Policía.

El hombre declaró y, a su vez, Galarza fue sometida a pericias psiquiátricas en el penal de Paraná, donde cumple la condena por el crimen de su ex. Según los medios locales, los resultados a los test hechos a la condenada no coinciden con lo que contó.

Mientras este martes se reveló el trailer de la película “Nahir”, una ficción sobre el caso que conmovió a un país entero; Galarza está por cumplir 6 años de su condena: en junio de 2018 comenzó el juicio oral que terminaría por condenarla a prisión perpetua.