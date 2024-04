Se reunió en La Rioja la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande Argentino

Cómo es de estilo, los integrantes de la Junta Ejecutiva consensuaron el temario del orden del día que tratarán mañana los legisladores de la región durante la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino que se realizará en esta ciudad.

Encabezada por su presidente y vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder esta tarde se reunió en la Legislatura de La Rioja la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande Argentino integrado por los gobernadores y gobernadoras que representan a las 10 provincias que integran el NOA y NEA.

Cómo es de estilo, los integrantes de la Junta Ejecutiva consensuaron el temario del orden del día que tratarán mañana los legisladores de la región durante la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino que se realizará en esta ciudad.

En la ocasión, se puso sobre la mesa de discusión y de análisis temáticas comunes a las 10 provincias, como por ejemplo, las subas indiscriminadas de las tarifas eléctrica, del gas y del agua, como también el incremento del boleto en el transporte público como consecuencia del retiro del subsidio por parte del gobierno nacional.

Asimismo, se abordó y se incluyó en el temario, el grave problema que padecen las economías regionales, como el maíz, afectado por la plaga de la chicharrita y también el caso del tabaco.

También se debatió la problemática que están sufriendo todas las universidades nacionales con asiento en cada una de las provincias del NOA y NEA con el recorte presupuestario y también como golpea el incremento de las tarifas de los tres servicios, especialmente, el eléctrico. En tal sentido, mañana se pondrá en consideración del Plenario solicitar al Gobierno Nacional una tarifa eléctrica diferencia para estas. casas de estudio.

Asimismo se elaboró y aprobó un documento que expresa: "Este Parlamento del Norte Grande atento a las situaciones generadas a nivel internacional por conflictos bélicos de gran envergadura que ponen en peligro la paz de la humanidad, manifiesta su extrema preocupación debido a que la escalada de los conflictos que acarrearía la perdida de la paz en el mundo entero".

Amplía: "Instamos a los lideres de todos los paises a realizar los esfuerzos necesarios para erradicar los conflictos que generan violencia y muerte y nos comprometemos en la defensa de la vida por encima de cualquier otro interés religioso, político étnico. Compartimos y reafirmamos el mensaje del Papa Francisco "no más guerra, no más atentados, no más violencia, si al dialogo y si a la paz" y nos comprometemos a cumplir con el cometido encomendado por su Santidad".

LUGAR Y FECHA DEL PRÓXIMO PLENARIO

En esta reunión de la Junta Ejecutiva, también se consensuó que la 51° Reunión Plenaria se llevará a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 17 y 18 de mayo del corriente año.

ENTRONIZACIÓN DE LA IMAGEN DE MAMA ANTULA

Las actividades de esta nueva reunión parlamentaria regional comenzaron por la mañana, en el Anexo Rivadavia de la Legislatura riojana, donde los Vicegobernadores y Vicegobernadoras que integran el Parlamento del Norte Grande Argentino participaron de la entronización de la imagen de la primera santa argentina y santiagueña, María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula.

TRABAJO DE COMISIONES

Luego, a partir de las 15.30, los 120 parlamentarios que representan a las 10 legislaturas del NEA y NOA, dieron inicio a los trabajos en las trece comisiones ordinarias y permanentes donde tratarán y debatirán los temas que ingresarán en la Nómina de Asuntos que se tratarán mañana en la Sesión Plenaria.

SESIÓN PLENARIA

Las actividades del Parlamento del Norte Grande Argentino continuarán mañana viernes 19 de abril, desde las 8.30, en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, con la acreditación de los legisladores, la recepción de los Vicegobernadores, Vicegobernadoras y autoridades, y la posterior conferencia de prensa de la que también participará el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Luego, desde las 9.30, el presidente del parlamento del Norte Grande, Dr. Carlos Silva Neder, dará inicio a la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, donde la bienvenida estará a cargo de la vicegobernadora de La Rioja, Lic. Teresita Madera y se harán entrega de los Decretos de Visitantes Ilustres a los Vicegobernadores y a los Presidentes de Cámara.

En la oportunidad, luego del discurso de apertura a cargo del Presidente del Parlamento del Norte Grande, está previsto que brindé su mensaje el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Inmediatamente, se pasará a un cuarto intermedio y posteriormente se reanudará la Sesión Plenaria y luego se realizará el cierre con las conclusiones y lectura de los proyectos aprobados.