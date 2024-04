Sabrina Rojas rompió el silencio sobre su relación con Juan Martino

La rubia habló de la foto que circuló en la red y contó que conoce al actor por amigos en común.

Sabrina Rojas rompió el silencio y habló sobre su relación con Juan Martino tras los rumores de romance.

En un audio de la actriz, ella explica la foto donde se la ve muy pícara con Martino: "No salgo con nadie, ojalá. Sí lo conozco (a Juan) porque los que salen son unos amigos nuestros. Entonces nos conocimos y nos estuvimos vinculando este último tiempo con asados, comidas y cosas... con más gente".

"Pero no salgo. La foto la subimos porque nos estábamos riendo de nuestros amigos... son boludeces que uno hace cuando tiene unos fernet encima. Y al otro día decís 'uy, que necesidad'. Pero no salimos, por ahora... no quiero decir 'no salimos' y después sucede algo...", agregó Sabrina Rojas, sin cerrarle la puerta a una futura relación amorosa.

Qué pasa entre Sabrina Rojas y Juan Martino

Sabrina Rojas y Juan Martino despertaron rumores de romance a raíz de una pícara foto que compartió él en la red.

Fue el periodista Gustavo Mendez quien dio la información y contó: "La semana pasada me llegó el rumor de que Sabrina y Juani estarían juntos. Seguí buscando información al respecto y él subió ayer una foto con ella, sin arrobarla".

Sabrina Rojas

"Le pregunté a Juani qué onda con Sabrina, si se estaban viendo y me respondió: 'No, no, estoy solo'. Sabrina me clavó el visto por segunda vez", agregó.

"Ya lo tengo confirmado. Sabrina Rojas y Juan Martino se están viendo desde hace unas semanas", detalló el periodista a través de sus historias de Instagram.

A su vez, Karina Iavícoli contó en Intrusos que se comunicó con la actriz y que le negó el romance: "Me lo desmintió completamente pero cuando le mandé la foto, no me respondió más".

Cabe recordar que Sabrina Rojas se separó del Tucu López a finales de 2023 en buenos términos y, hasta el momento, no blanqueó ninguna relación amorosa.