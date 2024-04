Batalla judicial: ¿por qué prescribió la causa por abusos que denunció el periodista rosarino?

"La Justicia es fría y desalmada" | Juan Pedro Aleart sorprendió al exponer públicamente, al aire del noticiero de Canal 3, que tanto él como sus hermanos fueron abusados y violentados por su padre y su tío durante años.

El periodista rosarino Juan Pedro Aleart denunció penalmente a su padre y a su tío por los abusos que sufrieron tanto él como sus hermanos durante su infancia y adolescencia a finales de 2022. Los jueces de primera y segunda instancia Florentino Malaponte y Tomás Orso, respectivamente, la consideraron “verosímil y fundada” pero, de todas maneras, describieron que los hechos habían prescripto por haber ocurrido antes de 2015, cuando se modificó la normativa para que este tipo de delito no caduque.

La batalla judicial de Juan Pedro tiene freno de mano, pero él no se rinde. El primer paso de su lucha y la de sus hermanos es haber sacado a la luz el horror que padecieron. Este jueves, tras haber ventilado lo que padeció, fueron múltiples los mensajes de cariño que recibió y agradeció.

Pero el periodista se quejó: “Los daños por los abusos no prescriben. La Justicia es fría y desalmada. Hay jueces que van a lo técnico. Y los juicios por la verdad son solo un consuelo, porque el acusado queda libre y solo le queda una mancha de barro. Esto lo digo como víctima. Yo no necesito que un juez me diga que pasó lo que pasó. Yo ya sé que lo que estoy diciendo es la verdad”.

Según se conoció, fueron dos las presentaciones realizadas por abuso sexual agravado por la condición de guardador de las víctimas y por corrupción de menores ante el Ministerio Público de la Acusación santafesino.

Uno de esos expedientes lo impulsó el conductor de Canal 3 de Rosario contra su tío, un bioquímico y docente que fue suspendido de su cargo en la Universidad Nacional de Rosario tras conocerse el relato del periodista este jueves. La lleva adelante el fiscal Diego Meinero.

La otra denuncia fue de su hermana y estaba dirigida contra su padre, que se suicidó a finales de marzo pasado en Mar del Plata tras endilgarle la culpa de lo sucedido en un posteo en sus redes sociales a la madre de sus hijos y a su cuñado. Este expediente recayó en la fiscal Alejandra Raigal.

Los fiscales Meinero y Raigal, por directivas de la jefa de la unidad de Delitos contra la integridad sexual, Carla Cerliani, apelaron la resolución de primera instancia y elevaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ante las resoluciones judiciales adversas por la prescripción de los hechos.

Este jueves por la noche, en el programa Telenoche Rosario, Aleart entrevistó a la fiscal Cerliani, y también a su defensor particular Fernando Soto.

La fiscal Cerliani ponderó la valentía del conductor en exhibir su historia familiar ante las cámaras de televisión: “Muchas personas hoy están hablando de este tema. Esto va a permitir a otras personas que se animen a contarlo, a hacer una denuncia, en el caso de querer recurrir ante la Justicia. Denunciar estos hechos es doblemente difícil por los estereotipos de que el hombre no puede mostrarse víctima de un hecho así. Esto también sistematiza y hace que sea dificultoso y lleve mucho tiempo realizar una denuncia así”.

Y añadió: “Hay estudios que establecen que hay un promedio de cinco o seños años desde que la persona está en la adultez para que lo pueda hablar. Porque primero está el proceso de aceptarse como víctima, después de hablarlo con personas de confianza y último la decisión de acudir a la Justicia”.

Fernando Soto, en tanto, comentó que la causa actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: “La jurisprudencia en general resuelve de manera fría porque pone el eje en el delincuente y no en la víctima. Hay jueces que miran las fechas y si fue antes de determinada fecha, dicen: ‘Listo, pasó el hecho, es acreditable y verosímil, pero cerramos el expediente y no pasó nada’. Esto es una violación a los derechos humanos de las víctimas”.

Y agregó: “La prescripción no debería existir para ningún delito. En este caso particular, tiene peso. La hermana de Juan Pedro tardó décadas en poder contarlo. Imagínense otras personas también. Es un absurdo que un niño esté atormentado durante años por el abusador y si lo denuncia no pase nada. Va contra toda lógica de los derechos humanos”. Para finalizar: “Juan fue un niño víctima y hoy lo pudo sacar a la luz”.

El mensaje de Aleart

Juan Pedro Aleart

“Necesito que se entienda que la prescripción hace, emulando al fútbol, que no te dejen jugar un partido. Yo presenté pruebas y quiero que un juez defina sobre esa evidencia. Pero en este tipo de casos ni se me lo permite. Ni a mí ni a mis hermanos que pasaron por lo mismo. El partido lo tiene ganado el abusador”, expresó el periodista esta noche antes de entrevistar a la fiscal y a su abogado.

Luego, se sinceró sobre los motivos que lo hicieron tomar la decisión de denunciar a sus familiares y de darle visibilidad mediática a su caso: fue porque se lo contó a un amigo de su misma edad, 36 años, y el joven le respondió que también había sufrido un abuso, pero que nunca lo había podido contar. Y que gracias a haberle compartido su relato logró llevar su historia a terapia y comenzar a tratarla. “Ojalá que ese caso que viví con ese amigo se multiplique por mil”, enfatizó.

“Sepan que denunciar vale la pena. Hay que tratar de poner las cosas en palabras. Es el único camino para sanar porque el silencio es el mejor amigo de los abusadores”, concluyó.