Javier Milei cerrará el Foro Llao Llao y defenderá su plan económico ante 150 empresarios

El Presidente, que llegó anoche a Bariloche, hablará sobre su proyecto de gobierno. También estarán sus pares de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

El presidente Javier Milei arribó anoche a Bariloche para cerrar el Foro Llao Llao que comenzó el miércoles y finalizará este viernes con una serie de eventos. En el discurso que brindará frente a 150 CEOs de empresas defenderá su plan económico, el cual aplicó en los primeros cuatro meses de gobierno.

No es la primera vez que forma parte del foro, ya que el año pasado también participó junto a otros candidatos a la presidencia, pero su idea solo obtuvo tres votos y ganó Patricia Bullrich. Por ese motivo desde la Casa Rosada, aseguran que esta vez se trata de una especie de “revancha”.

Arribó a la provincia de Río Negro junto con su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y el vocero presidencial Manuel Adorni en el Tango 11, se trata del primer viaje presidencial que no realiza con un vuelo comercial regular.

En la presentación hablará desde el mediodía ante 150 empresarios de distintos sectores con preponderancia especial del sector tecnológico y los unicornios argentinos.

Otros de los que estuvieron presentes fueron el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien admitió tener una excelente relación con el mandatario argentino, ya que la baja de la brecha cambiaria hizo descender el contrabando de productos por la frontera. También estuvo Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, Peña admitió que “la dolarización no tiene sentido ahora no podemos negar que en otros países y que en el caso de la Argentina tener un ancla nominal, un ancla real. Una moneda fuerte puede ayudar, ayudó en su momento la convertibilidad, no podemos negar que la convertibilidad después de muchos años de inestabilidad monetaria ayudó en la década de los 90 a la Argentina así que no hay que descartar, pero esto obviamente es una consideración muy particular de Argentina”.

Previo al cierre del Presidente, uno de los paneles tendrá a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que junto a Roberto Sallouti del banco brasilero BTG Pactual realizarán una charla informal que se llama Fireside Chat.

Pero antes, tres emprendedores formarán parte del panel “Diseñando el futuro”: Tarek Ali Zaki, de OncoPrecision, Jairo Trad (Kilimo), Matías Viel (Beeflow). Por su parte, antes de que hable Milei, Daniel Rabinovich y Diego Martins animarán el panel “La inteligencia artificial golpea tu puerta”.

En Baroliche ya desplegaron un operativo de seguridad para evitar que las protestas que anunció ATE en contra del ajuste que lleva adelante el Gobierno.