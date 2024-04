Pánico en París: un hombre entró al consulado iraní con falsos explosivos

Tensión en la capital francesa en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente.

Un hombre ingresó este viernes al consulado de Irán en París con falsos explosivos y causó pánico en la capital francesa, en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente.

Según los primeros informes, el hombre fue visto hoy a las 11 de la mañana entrando en el consulado iraní en la rue de Fresnel, en el distrito 16.

Minutos después salió del consulado. La policía de las fuerzas especiales lo interpeló fuera del consulado y aseguran que no portaba explosivos sobre su cuerpo. Los bomberos rodearon el edificio diplomático. No se sabe si es o no un acto terrorista. El área continúa completamente cerrada.

La policía entró al edificio para saber si hay o no explosivos. Un hecho sensible porque por la Convención diplomática es territorio iraní y no hay embajador de ese país en Francia.

El hecho se produjo horas después del ataque israelí a Irán y cuando la situación doméstica en Irán contra el régimen de los mullahs es altamente conflictiva.

La información fue suministrada por la radio Europe 1, que está ubicada en las cercanías.

El distrito 16 de París es la zona de la capital francesa donde se ubican todas las embajadas.

"Hoy, alrededor de las once de la mañana, un solo testigo vio a un hombre entrar en el consulado iraní en la rue de Fresnel, en París 16, llevando una granada o un chaleco explosivo", había señalado una fuente de la jefatura de policía de París. El jefe de esa fuerza movilizó a la BRI y estableció un perímetro de seguridad.

Según una fuente policial le dijo al diario Le Parisien, un testigo informó que un hombre se presentó en el consulado iraní alrededor de las 11 de la mañana de este viernes. Luego se quitó el abrigo y dejó al descubierto un cinturón de explosivos hecho en casa que más tarde se comprobó que eran falsos.

El hombre puso banderas en el suelo del consulado y dijo que quería vengar la muerte de su hermano.