"Era más discreto", disparó un ex compañero de Dibu Martínez

El volante francés Samir Nasri formó parte del Arsenal entre 2008 y 2011 junto al campeón del mundo.

Samir Nasri, quien compartió plantel con Emiliano "Dibu" Martínez, criticó la actitud del arquero argentino por su reacción en los penales donde el Aston Villa superó al Lille y avanzó a los cuartos de la Conferencia League.

"Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto. No me gusta nada su comportamiento, está muy al límite. Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hincha diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos ", dijo Nasri que compartió equipo con el campeón del mundo entre 2008 y 2011 en declaraciones a la TV francesa, compartidas por el periodista Teo Coquet.

El arquero de la Selección Argentina fue abucheado por la hinchada local durante todo el encuentro y al momento de la definición por penales se lució al contener dos de los remates de la tanda, por lo que Martínez se desquitó celebrando con uno de sus famosos bailes y está vez hizo enojar a su ex compañero, que se retiro del futbol profesional hace 4 años.

No es la primera vez que el Dibu Martínez recibe criticas, ya desde el año pasado fue puesto en el ojo de la tormenta por la prensa británica, por ejemplo, el comentarista Ian Ladyman, que trabaja para el diario inglés Mail Sport había disparado: "Emi (Martínez) es un muy buen arquero, pero es un idiota. Voy a molestar a mucha gente si digo esto; pero es lo que pienso". A su vez su colega de partido, Mike Keegan remató: "No me gusta nada Martínez y lo del domingo fue una vergüenza".

Con el triunfo en Francia, el combinado dirigido por Unai Emery quedó a solo tres partidos de conquistar la Conference League, por lo que en la ida de las semifinales se enfrentará ante Olympiacos en Inglaterra, el próximo 2 de mayo.

A su vez, Aston Villa no pierde de vista la Premier League y su objetivo de estar entre los cuatro primeros. Hasta el momento, los Villanos lo están cumpliendo a falta de cinco fechas. Sus próximos rivales en el torneo local serán Bournemouth y Chelsea.