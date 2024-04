Sydney Sweeney le respondió a la productora que dijo que no sabe actuar: "Qué triste"

La productora en cuestión es Carol Baum. La respuesta de la actriz.

Sydney Sweeney es indiscutiblemente una de las actrices del momento. Con 'Cualquiera menos tú' (que también produce) arrasó en taquilla a principios de año, con 'Madame Web' no le fue tan bien, pero dio que hablar durante meses, y ahora está a punto de estrenar 'Immaculate'donde se mete en la piel de una novicia y con la que se está haciendo una campaña de marketing tan genial que se han terminado apropiando de las malas críticas del Twitter cristiano. Nada mal para una chica de 26 años, aunque no todo el mundo cree que merezca tanto éxito.

Según recoge el Daily Mail, durante una proyección de la película 'Inseparables' de 1988 en el Centro Jacob Burns de Nueva York, su productora, Carol Baum, criticó el trabajo de Sweeney con la moderadora, la crítica de cine del New York Times Janet Maslin, diciendo: "Sydney Sweeney. No entiendo a Sydney Sweeney. En un avión me puse la película de Sydney Sweeney porque quería verla a ella [dice refiriéndose a 'Cualquiera menos tú']. Quería saber quién es y por qué todo el mundo habla de ella. Me encontré una película insoportable, y lo siento por las personas que la adoran... es una comedia romántica en la que se odian el uno al otro".

Baum da clases de producción en la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC y explicó al público presente en la proyección de 'Inseparables' que le había preguntado a su alumnado qué veían en ella:

Sydney Sweeney

Baum ha producido 34 títulos a lo largo de su carrera, entre ellas 'El padre de la novia', 'Buffy, la cazavampiros', 'Resplandor en la oscuridad', 'Una extraña entre nosotros' o 'El coro'. Desde 2014 solo hace películas para televisión.

La respuesta de Sweeney

A través de sus representantes, Sweeney ha respondido a los comentarios hirientes de Baum con un comunicado a Entertainment Weekly:

"Qué triste que una mujer en una posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer. Si eso es lo que ha aprendido durante tantas décadas en la industria y cree que es apropiado enseñárselo a sus alumnos, es vergonzoso. Menospreciar injustamente a una compañera productora dice mucho sobre la señora Baum".

A Sweeney la hemos visto también en 'Érase una vez en... Hollywood', 'Euphoria' o 'Reality'. Va a estrenar 'Immaculate' el 1 de mayo y tiene en la fase de posproducción 'Echo Valley' de Michael Pearce y 'Eden' de Ron Howard.