Emigrar: los 20 apellidos que facilitan el trámite de la ciudadanía francesa

La posibilidad de emigrar al viejo continente puede ser más fácil para estas familias.

¿Quién no pensó alguna vez dejar todo atrás y probar suerte en Europa? Que haya jóvenes (y no tanto) en búsqueda de otras oportunidades o de cambiar de aire no es ninguna novedad en nuestro país. Ya sea por momentos de crisis económicas o políticas, hubo siempre varios momentos de mucha emigración. Y Francia es un lugar muy elegido. Por la gran cantidad de inmigrantes que vinieron a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, se generaron muchas comunidades; entre ellas algunas francesas. Hoy, sus descendientes, puede que tengan la posibilidad de volver a la tierra de sus ancestros. Sin embargo, hay que tener cuenta que conseguir cualquier tipo de ciudadanía europea no suele ser un trámite sencillo. Pero alguna veces que existen algunos detalles que pueden ayudar. Uno de ellos es que tengas uno de estos 20 apellidos franceses. Los criterios para adquirir la nacionalidad francesa están establecidos en el Código Civil de Francia. Uno de los aspectos más importantes es la filiación, que se refiere a la ascendencia o herencia, determinada por los principios de jus sanguinis (derecho de sangre) y doble jus soli (derecho de suelo). La transmisión de la nacionalidad puede ocurrir a través de la ascendencia paterna o materna. Algunos de los apellidos que podrían indicar esta conexión son: Bernard

Bertrand

David

Dubois

Durant

Fournier

Girard

Laurent

Lefebvre

Leroy

Martin

Michel

Moreau

Morel

Petit

Richard

Robert

Roux

Simon

Thomas Aunque obtener la nacionalidad en este país europeo puede parecer sencillo, existe un requisito importante a considerar: no basta con tener solo un antepasado francés. Para obtener la ciudadanía, se requieren al menos dos generaciones en tu árbol genealógico. Además, existe una cláusula conocida desde hace tiempo que establece que deben transcurrir 50 años antes de poder obtenerla. Este período se cuenta a partir de que el último familiar en cuestión dejó la nación europea. Los requisitos para obtener la ciudadanía francesa incluyen la presentación de dos documentos que no son fácilmente obtenibles y, en muchos casos, requieren la asistencia de un gestor: Actas de nacimiento y matrimonio de antepasados franceses.

Actas de nacimiento y matrimonio de los padres de los antepasados.