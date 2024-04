Javier Milei al Círculo Rojo: "El financiamiento al sector privado aumentará 15% del PBI"

El mandatario arribó a Bariloche y expuso ante más de 150 empresarios e integrantes del círculo rojo en el marco del Foro Llao Llao.

“La recuperación económica vendrá de la mano del crédito. El ahorro fiscal permite recuperar 15 puntos del PBI que antes consumía el Estado y que ahora servirán para financiar al sector privado, en un tema de crowding in” , dijo el presidente Javier Milei ante los empresarios convocados por el Foro de Llao Llao, según pudo saber Ámbito. Distintos economistas e inclusive el Fondo Monetario Internacional vienen planteando la necesidad de contar con tasas de interés positivas. Milei respondió a estas críticas rescatando su política y señalando que “lo que cuenta es el arbitraje de la tasa en dólares”. El jefe de Estado comenzó su disertación haciendo referencia a la difícil situación que debió enfrentar al hacerse cargo del Gobierno con déficits tanto, en el Tesoro como en el sector externo, sin reservas, con excesos de pesos en la economía y con una inflación mayorista del 17.000% anual, entre otros desequilibrios. A continuación, justificó la aplicación de una política de shock ya que, explico, “no había margen para el gradualismo”. Precisó Milei que su programa de estabilización se basó en la política fiscal (aplicación de la motosierra y la licuadora), la política monetaria (licuadora)para absorber el sobrante de pesos y la política cambiaria mediante el ajuste de tipo de cambio. “Estas políticas dieron lugar a un ajuste sin precedentes de 13 puntos del PBI, resultantes de una corrección de 7 puntos en el déficit del Tesoro y otros 6 puntos del cuasi fiscal (paso de 10% a 4% del PIB)”, aseveró Milei. Además de la recuperación de las reservas el Presidente destacó la desaceleración de la inflación que paso del 54% mensual en diciembre a 5,4% en marzo. En tanto que el minorista pasó de un pico de 25% a fin de año a ubicarse en torno al 10% y en un dígito si se descuenta el efecto del reacomodamiento de determinados precios relativos. El jefe de Estado refutó criticas referidas a la falta de un plan económico al señalar que está llevando adelante “un programa integral”. Fiel a sus ideas liberales rechazó las políticas sectoriales que se conoce como “pick the winners“ (elegir ganadores), o sea beneficiar o potenciar desde el Estado a determinadas actividades, "como fueron las políticas que aplicaron en su momento los países asiáticos”. En el mundo, hay un resurgimiento de las políticas de promoción industrial que recientemente fue criticada por FMI. Con relación a la política de ingresos, el Presidente, fue enfático al señalar que “los precios son sagrados” reafirmando su respeto a la libertad de los mercados. Esta afirmación puede sonar contradictoria con la reciente medida aplicada con la medicina prepaga, pero en el entorno presidencial, la explica como una forma de frenar “practicas abusivas en materia de precios a partir de la posición dominante que tienen estas empresas”. Sin embargo, era conocido la concentración de la oferta y la dificultad de los usuarios al momento de cambiar de prestador. En su discurso se refirió a las expectativas de la población que se observa un creciente optimismo por el futuro de la economía. Al respecto, un reciente sondeo de Synposis muestra que el 52% de los encuestados espera que la economía este mejor dentro de un año en lo que constituye el nivel más alto de respuestas favorables de los últimos ocho años. Al defender sus políticas, Milei aseveró que decidieron “atacar las causas del desequilibrio fiscal mediante dos instrumentos: el DNU 70 y la Ley bases”. Reiteró que su objetivo es que el país se encamine a ser una economía tan desarrollada como la de Irlanda. Confiando en que las elecciones de medio termino la gente ratificará sus políticas y, con este aval, Milei espera llevar adelante mas de 3.000 reformas estructurales. Una vez finalizado el discurso, el jefe de Estado tiene previsto regresar a Buenos Aires. Milei llegó anoche a la ciudad de Bariloche acompañado por su hermana Karina, el vocero Manuel Adorni, el médico presidencial y personal de seguridad. Las principales declaraciones de Javier Milei en el Llao Llao “Nos encontramos con un déficit de 17 puntos del PBI. La base monetaria se podía cuadriplicar en un día. Eso terminaba en hiperinflación”.

“El Gobierno anterior emitió 13 puntos del PBI”.

“Este Gobierno realizó el ajuste fiscal más grande de la humanidad”

“Heredamos vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares y en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares”.

“Teníamos las peores crisis de la historia, todas juntas el 10 de diciembre”.

“Para hacer gradualismo por sobre todo hay que tener tiempo y financiamiento (dos aspectos que no teníamos)”.

“No creo en una economía dirigista”.

"Estamos generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, del resto se van a encargar ustedes".

"Cuando pasas de una economía híper socialista a una economía de mercado podés tener problemas adicionales propios de esta transición".

“¿Porque quieren tocar el tipo de cambio?”.

“El DNU y la Ley Bases tienen un solo defecto: van contra los ´curros´ de los políticos”.

"Lo del aumento de los senadores no fue una derrota de Milei, fue una victoria: quedaron en evidencia una vez más".

"No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal”.

"Primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización".

"El 15% del PBI que antes se lo llevaba el Estado en déficit fiscal para actividades parasitarias vuelve al privado para inversiones productivas".

"Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza son los empresarios, los emprendedores, no un político".

"El futuro será con mucha baja de impuestos".