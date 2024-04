Un comerciante mató a un delincuente que ingresó a robar a su negocio en La Plata

Buscan al cómplice que huyó del lugar. Sucedió este mediodía en una distribuidora de alimentos lácteos. La causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

Un nuevo episodio de inseguridad se registró durante el mediodía de este viernes en un comercio de la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, donde un comerciante mató a uno de los delincuentes que ingresaron a robar a su negocio.

El hecho ocurrió cerca de las 13 en el interior de la distribuidora “Don Otto”, un mayorista de alimentos lácteos ubicado sobre la calle 520, entre 11 y 12. Fueron al menos dos los ladrones que quisieron asaltar el lugar.

Ante esa situación, el propietario, un hombre de 46 años, sacó un arma de fuego y les disparó: como consecuencia, uno de los ladrones cayó muerto dentro del negocio mientras su cómplice escapó.

Luego del llamado al 911, personal de la Comisaría Sexta de La Plata llegó al lugar y montó un operativo cerrojo para capturar al asaltante fugitivo. El procedimiento continuaba hacia esta tarde. A su vez, los investigadores trabajaban para identificar al fallecido. “En apariencia, es un mayor de edad”, indicaron las fuentes.

Por el caso se iniciaron actuaciones en la Unidad Funcional de Instrucción en turno en el marco de una causa caratulada inicialmente como homicidio en ocasión de robo.

Mientras tanto, familiares, vecinos, clientes y colegas del comerciante se acercaron a la distribuidora para manifestar su apoyo al dueño del local. Entre ellos estaba la hermana del comerciante, quien contó que al hombre “ya lo asaltaron muchas veces”, incluso “le quisieron entrar a la casa”.

La mujer pudo hablar del hecho con su hermano a través de mensajes de texto. El dueño le relató que los ladrones estaban armados y lo amenazaron con dispararle. “Fue desesperante, le apuntó a la cabeza con el arma”, aseguró en diálogo con TN.

También contó que su hermano tiene habilitación para portar arma y que la distribuidora cuenta con seguridad privada. Por último, lamentó con resignación la situación que viven a diario: “Toda la gente está cansada de que la roben, no podemos salir a la calle y no hacen nada. No se puede vivir más así”.