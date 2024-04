Silva Neder: "El Parlamento del Norte Grande tiene la responsabilidad de plasmar la realidad de la región y el país"

Este viernes se celebró en la provincia de La Rioja la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

Conducida por su presidente y vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, hoy se celebró en la ciudad de La Rioja la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

Con la consigna “Federalismo en Acción por una Argentina Unida” y con la presencia en el recinto de sesiones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la apertura estuvo a cargo del Presidente del Parlamento Silva Neder quien expresó: "Muchas gracias por la hospitalidad y deferencia de recibirnos del compañero gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela y de la vicegobernadora Teresita Madera, quienes hicieron realidad este 50° plenario".

"Hoy la situación por la que está atravesando esta región es distinta, políticamente hablando, porque hay signos políticos diferentes sentados en esta mesa de conducción y en el auditorio, dónde hay representación partidaria de distintas extracciones políticas, pero eso no quita de que haya materia de análisis que motiven el diálogo y a partir de allí los consensos en este Norte Grande en donde se horizontalizan determinadas situaciones".

Agregó: "Hoy es una realidad que en nuestro país no estamos bien. Y esto no significa que se hable en desmedro de alguien, simplemente se describe una realidad. Hay un incremento de las tarifas eléctricas, de gas, de agua y del boleto del transporte público, originados en la baja de subsidios por parte del gobierno nacional, a lo que se le suma un incremento considerable en la canasta básica de alimentos".

"Además - remarcó-, debemos poner sobre la mesa la realidad que están viviendo también las universidades públicas, que son 17 en toda esta región del Norte Argentino, con un presupuesto acotado que ni siquiera alcanza mínimamente para afrontar los costos de mantención del servicio educativo. Entendemos que la educación superior es un derecho que tiene el ciudadano argentino, de aquel que quiera progresar en base al estudio, lograr un título habilitante profesional, pero eso se ve cercenado por esta disminución presupuestaria a las universidades, lo que ha sido motivo para que la mesa directiva solicite, inclusive, una tarifa energética diferencial para esas casas de altos estudios".

Acotó: "La situación en la que vivimos hoy es complicada y lo digo por el hecho de que cuando los NO superan a los sí, se produce una situación muy conflictiva. Cuando NO se puede pagar los alimentos básicos; cuando NO se puede pagar la energía eléctrica; cuando NO se puede pagar el gas ni el agua; cuando NO se puede pagar el boleto del transporte público y cuando NO se puede pagar la nafta que se utiliza para la movilidad de los ciudadanos, sin duda, donde no hay ningún sí, el conflicto social está a la vuelta de la esquina".

"Lamentablemente -remarcó- esto es lo que está ocurriendo en la región de este Norte Grande y en toda la República Argentina. Reitero, esto es sólo la descripción de la realidad de lo que ocurre en este Norte Argentino. Por ello, este Parlamento del Norte Grande, sin dudas, tiene el objetivo de plasmar estas realidades".

Asimismo puntualizó:"También valoramos muchísimo el trabajo que vienen llevando a cabo los gobernadores en la Liga de los Gobernadores. Con las deliberaciones y las decisiones que se vienen tomando, se les da el respaldo legislativo a esas iniciativas".

Por su parte, el gobernador Quintela indicó: "Como Norte Grande, tenemos que levantar la voz con firmeza en defensa de los intereses de cada una de las familias argentinas. No estamos en contra de nadie, estamos a favor del diálogo que tienda al bien común".

También la vicegobernadora anfitriona, Teresita Madera, brindó su mensaje "Junto a las y los parlamentarios, trabajamos incansablemente en la defensa de nuestro norte y en proyectos que nos permitan crecer y desarrollarnos de manera regional, porque sabemos que la salida es colectiva, es trabajando unidos por y para nuestra gente".

Ratifican comunicados de la Mesa Ejecutiva

Durante la sesión, la asamblea legislativa ratificó proyectos impulsados por la Mesa Ejecutiva, entre ellos, la creación del Instituto Regional del Federalismo, dentro del Parlamento del Norte Grande, que tendría su sede permanente en la provincia de Salta y que funcionará como órgano permanente de debate, consulta, estudios y diagramación de proyectos que tiendan a alcanzar los objetivos delineados en el Pacto de Integración del propio Parlamento.

Otras de las iniciativas ratificadas fue la declaración donde los Vicegobernadores y Vicegobernadoras expresan su preocupación "por la escalada de los conflictos bélicos y que acarrearían la perdida de la paz en el mundo entero".

Amplían: "Compartimos y reafirmamos el mensaje del Papa Francisco "no más guerra, no más atentados, no más violencia, si al dialogo y si a la paz" y nos comprometemos a cumplir con el cometido encomendado por su Santidad".

Gran partipación

Estuvieron presentes, los Vicegobernadores y. Vicegobernadoras de La Rioja, Teresita Madera; Formosa, Eber Wilson Solís (Vicepresidente 1°); (Vicepresidente 2°); de Tucumán, Miguel Ángel Acevedo y de Catamarca, Rubén Dusso.

También participaron, los presidentes de las Cámaras de Diputados de Misiones, Oscar Alberto Herrera Ahuat; de Corrientes, Pedro Gerardo Cassani; de Chaco, Carmen Noemí Delgado; de Salta, Esteban Amat Lacroixe; vicepresidente 1 del Senado de Corrientes, Henry Fick y vicepresidente 1 de la Cámara de Diputados de Jujuy, Fabián Tejerina.

Por su parte, los vicegobernadores de Misiones, CPN Lucas Romero Spinelli; de Salta, Antonio Morocco y de Jujuy, Antonio Bernis, enviaron las disculpas del caso por no poder asistir por motivos de agenda laboral, pero ratificaron su pertenencia a este espacio de integración regional y las decisiones que tome este cuerpo deliberativo.

Además participaron los legisladores que representan a las 10 provincias del NOA y NEA; secretarios parlamentarios y autoridades de las legislaturas.