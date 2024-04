Los diputados de la oposición presionan a Martín Menem para actualizar las dietas

Los ingresos en la Cámara baja están congelados desde diciembre y oscilan entre $1,4 y $1,9 millones.

En la Cámara de Diputados los legisladores no podían salir de su estupor ayer cuando sus pares del Senado consumaron el golpe en el recinto al aprobarse un aumento en sus dietas. Les achacan su mala praxis: las formas no fueron las adecuadas ni era el momento, en un contexto de fuerte ajuste económico para hacerlo. “Los senadores le regalaron a Javier Milei un argumento más para pegarle al Congreso y a la casta”, reprocharon desde la oposición.

Más allá de los lamentos por lo sucedido en el Senado, todos los bloques opositores en Diputados –incluido Pro, el más cercano al Gobierno- coinciden en que difícilmente Martín Menem, presidente del cuerpo, pueda sostener demasiado tiempo más el congelamiento de sus ingresos. Con la suba aprobada el jueves pasado, los senadores pasarán a cobrar más del doble que un diputado nacional, cuya dieta mensual osciló este mes entre $1,4 y $1,9 millones en la mano, dependiendo si reciben el plus por desarraigo.

Este monto se mantiene congelado desde diciembre pasado y si bien Menem y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, habían concedido hace tres meses una actualización del 30% de las dietas en línea con la paritaria de los empleados del Poder Legislativo, dejaron sin efecto el beneficio por orden del presidente Milei. La bronca de los legisladores fue mayúscula y si bien debieron mascullarla en voz baja, el malestar va in crescendo. Sobre todo entre los diputados del interior del país, que ya comenzaron a restringir sus viajes a la Capital porque, dicen, ya no pueden solventar su estadía.

“Hay legisladores de mi bloque que me anticipan que no van a viajar desde sus provincias si no es urgente, porque se les va las tres cuartas partes de su dieta solo en pagar las noches de hotel, que en Capital cuestan una fortuna. Todas las semanas hago malabares para cubrirlos con reemplazos en las comisiones”, relata, con un dejo de agobio, un importante jefe de bloque opositor.

Menem, por ahora, patea para adelante el problema y esquiva una respuesta a los que le reclaman una solución urgente. “Nos dice que entiende la situación, pero que esperemos hasta después de la sanción de la ley de Bases y del paquete fiscal”, desliza, escéptico, otro jefe de bloque. El interrogante queda abierto: ¿dependerá de la aprobación de las leyes que quiere el Poder Ejecutivo que los diputados reciban un aumento en sus dietas?

El presidente de la Cámara de Diputados está en la mira de los opositores. “Yo vivo de la dieta que recibo todos los meses, mi trabajo es full time en el Congreso por lo que no recibo otro ingreso. Muchos están en la misma condición. En cambio, Menem se da el lujo de sortearla mientras vende barritas energéticas de cereal de su empresa en La Rioja. Si él tiene espaldas para prescindir de la dieta está perfecto, pero no puede imponerle al resto de los diputados un congelamiento eterno en sus ingresos”, reprocha otro legislador.