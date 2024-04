Hasta cuándo recomiendan usar repelente contra los mosquitos en la Argentina

A pesar de la disminución en la actividad y reproducción de la especie transmisora del dengue, la epidemia todavía no llegó a su fin.

Bajaron las temperaturas y llegaron los repelentes. ¿Los usamos igual? La realidad es que disminuyó la invasión del mosquito Aedes aegypti y, por ende, el riesgo del contagio del dengue que según el último Boletín Epidemiológico Nacional -emitido por el Ministerio de Salud- registró hasta el 11 de abril un récord de 269.678 casos y 197 muertes.

“Todo depende del número de ovitrampas positivas que haya, porque a diferentes temperaturas el mosquito tendrá más o menos circulación. En el norte, por ejemplo, el Aedes no deja de circular nunca y hay que usar repelente. Por eso, depende de los positivos de las ovitrampas de cada municipio o distrito del país”, explica el médico infectólogo Roberto Debbag (M.N. 60.253).

Con Bienestar se comunicó con el Ministerio de Salud de la Nación para conocer los resultados de las últimas muestras, pero no hubo nuevos datos. “Lo racional es poder medir y que los ministerios sanitarios indiquen cuándo dejar de usar repelentes”, resume Debbag.

Las ovitrampas son trampas sencillas usadas en áreas urbanas para la vigilancia vectorial de Aedes aegypti. Su uso está basado en la necesidad biológica de las hembras de los mosquitos de procurar agua para colocar sus huevos. El objetivo es generar un criadero de mosquitos durante siete días, para posteriormente ser retirados por los agentes, y así, realizar un análisis por el personal de Salud respecto de si hay transmisión del Aedes Aegypti, en ese sector.

“El repelente es una medida de protección personal contra la picadura de insectos. No solamente sirve para el Aedes aegypti sino que sirve para todos los mosquitos, entonces no hay un tiempo recomendado. Mientras haya mosquitos, es conveniente usar repelente porque no solamente es importante la picadura del Aedes por el dengue, zika y chikungunya. sino también hay otros mosquitos como el Culex, que es el mosquito común, o el Aedes albifasciatus que transmite otras enfermedades con lo cual mientras haya mosquitos, el repelente como medida de hay que utilizarlo”, plantea Bárbara Broese, médica infectóloga (M.N. 130.018).



La curva epidémica del dengue indica una disminución en los casos semanales

El análisis nacional de la curva epidémica del dengue indica una disminución en los casos semanales registrados en la penúltima semana de marzo (24 al 30 de marzo) en comparación con la semana anterior (17 al 23 de marzo). Según la cartera sanitaria, hubo un descenso aproximado del 32% en los casos notificados por los sistemas de salud provinciales entre estas dos semanas, difundieron desde el departamento de Epidemiología del ministerio.



Aunque se advierte precaución debido a posibles cambios en los datos de las últimas semanas por actualizaciones en la información, este declive no se había observado desde diciembre del año pasado, cuando se inició un aumento continuo de casos hasta marzo. El descenso en el número de casos también se refleja en las curvas de las regiones del centro, noroeste, Cuyo y sur de Argentina, aunque en el noreste argentino la tendencia a la baja lleva nueve semanas.