"Me acuerdo hasta hoy": Diego Esteves denunció que fue acosado cuando era niño

Este viernes, Diego Esteves contó al aire de A la tarde (América) que vivió una situación de acoso por parte de una expareja de su papá. El panelista se animó a contar su experiencia personal a raíz de la denuncia que hizo el periodista rosarino Juan Pedro Aleart.

“He hecho terapia muchísimos años y es un tema al que le resté valor, aunque creo que, al lado de lo que le pasó a Juan Pedro es la nada misma”, comenzó diciendo el integrante del panel del programa de Karina Mazzocco.

Acto seguido, empezó a relatar su historia: “Yo tendría 7 u 8 años y por unos minutos quedé a cargo de una pareja de mi papá”. Según explicó, se trataba de una mujer de “unos 40 años”.

“Creo que él había ido a comprar algo para comer. Yo iba de vacaciones a Brasil y en un momento, yo quedé solo con esta mujer”, siguió el periodista.

Y adelantó: “Voy a contar esto para que se entienda y se sepa cuál es el mecanismo. Me acuerdo perfecto, una de esas pelotas de goma tornasoladas que estuvieron muy de moda en una época. Ella se puso a jugar conmigo en mi cuarto temporario que teníamos en el departamento de mi papá”, detalló.

“Esta mujer tenía unas medias de red negras con una minifalda. En un momento corta el juego y me sienta sobre su regazo”, agregó Esteves sobre el momento en que la situación pasó a mayores.

Respecto a lo que vivió ese día siendo menor de edad, el panelista recordó: “Y empieza a decirme: ‘Bueno, acariciame acá’. Empezó por la rodilla, siguió por el muslo y cuando la situación iba a proseguir, entró mi papá por lo que se interrumpió la situación”.

Consternado, aseveró: “Me acuerdo hasta el día de hoy”.

Quién era la mujer que acosó a Diego Esteves

“Me acuerdo que era una pareja ocasional de él y no le echo la culpa en lo más mínimo a mi papá porque no se lo conté. No se si por vergüenza o por no querer aceptarlo o si quise evitar alguna situación porque mi papá era un hombre de mucho carácter”, dijo sobre lo que le sucedió.

Respecto a cómo lo habría tomado su papá si se lo hubiese contado, Esteves dijo: “Hubiera reaccionado como cualquier padre en su sano juicio. La hubiese echado a esta mujer e incluso, hasta denunciado”.

Por último, cerró: “No le conté nada y me quedo el recuerdo casi como justificando, que no había sido para tanto pero mirá lo importante que es hablar”.