Brasil: un chico de 13 años murió después de que dos compañeros lo golpearon y saltaron sobre su espalda

Según confirmó el papá del nene de 13 años, fue atacado en medio de la escuela y denunció a los directores y profesores por no intervenir.

Un chico de 13 años sufrió una brutal paliza de sus compañeros colegio. El adolescente estuvo internado durante una semana, pero no resistió y finalmente murió el martes como consecuencia de grave golpe en la espalda.

El joven, identificado como Carlos Teixeira, fue hospitalizado luego de que dos chicos lo golpearan y le saltaran sobre su espalda en la Escuela Estadual Júlio Pardo Couto, en San Pablo, Brasil. Según contaron los médicos, el exceso de peso en la espalda puede haber provocado una fractura o aplastamiento de la vértebra de la columna cervical.

En una entrevista, el padre de Carlos relató sobre el ataque ocurrido el 9 de abril: “A los chicos que lastimaron a mi hijo, que me acosaron, los perdono desde el fondo de mi corazón. No quiero ningún daño, ni sangre por sangre. Pero quiero justicia. Lo que le pasó a mi hijo hoy, podría pasarle a otros niños mañana. Esto es lo que me está matando”.



“Quiero justicia dentro de la ley. En cuanto a la escuela, quiero que los directores y profesores que vieron los ataques también sean castigados. Esto no ocurrió ahora, sino hace mucho tiempo”, denunció.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Pablo afirmó que el caso fue registrado como muerte sospechosa y está siendo investigado por la 1.ª División Policial (DP) de Praia Grande.