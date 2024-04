Yanina y Diego Latorre debutaron como actores junto a Marcelo Tinelli

La reconocida pareja lanzó un video promocionando del programa que conducirán en el nuevo canal de streaming, Bondi Live; la participación del conductor del Bailando sorprendió a todos.

Cada vez falta menos para el gran estreno del programa que conducirán Yanina y Diego Latorre en Bondi, el nuevo canal de streaming a cargo de Mandarina Contenidos, que se emitirá por YouTube. Entre sus principales figuras, también estarán Ángel de Brito y Beto Casella; pero la nota de hoy la dieron la pareja que cumplirá 30 años de casados este año con un video promocional donde se someten a una terapia de la mano de Marcelo Tinelli.

En el final de LAM de este viernes, Ángel de Brito adelantó un extracto del video promoción del programa que llevará adelante la pareja Latorre. “Miren el nivel de actuación de Diego Latorre y de Tinelli”, introdujo. En la primera escena se ve a ambos sentados en distintos sillones a punto de comenzar una terapia de pareja, hasta que Marcelo Tinelli, que interpreta al psicólogo, les consulta: “¿Cómo están? ¿Qué los trae por acá?”.

La primera en tomar la palabra fue ella. “Yo necesito de alguien que nos ayude. Hace treinta años que vivo con él y piensa en un amante ficticio. Me está volviendo loca, ya no sé qué hacer”, manifestó, y Tinelli le consultó al comentarista deportivo: “¿Por qué piensa que su mujer está con otro hombre?”.

“Parece ausente, le hablo, la miro y está como en otro mundo. Si hay algo que me enferma, verdaderamente, es que escucha los audios de WhatsApp hasta el vecino”, respondió Diego con sus inesperados dotes de actuación. En ese momento, sonó el celular y ella respondió el llamado. “Sí, pero ahora no puedo hablar, ¿me bancás? Estoy súper ocupada. Te llamo en un rato”, indicó.



“Cortá con el teléfono. Otra vez con el teléfono. ¿Se da cuenta? Esta mujer no respeta nada”, continuó Diego con su queja. La pareja discutió y Marcelo le pidió que se respeten, ya que se trataba de un espacio para que lleguen a un acuerdo. “La primera pregunta que me gustaría hacerles es con el sexo, ¿cómo están?”, preguntó.

En este caso, Diego fue el primero en responder. “Estamos como siempre. Ella llega, copeteada. Una copita de vino, me da la espalda, le tocó el hombro y ya se durmió”, manifestó, pero ella le contestó: “¿Sabés lo que es estar 30 años con una persona? Llegar después de todo el día, muerta, no paro, laburo como una perra y quiere ir al grano”.



“Yo no vivo del aire. Yo también estoy cansado”, continuó Diego, y Yanina contestó: “¿Y yo soy tu alimento?”. Ella le pidió algo distinto y su marido bromeó: “Yo disfrazarme de Superman a esta altura de la vida...”.



“Todos los días llega, se acuesta y se va haciendo el bol... te va tocando”, acusó ella. En ese momento volvieron a discutir y Marcelo les señaló que les faltaba escucharse a los dos. Pero ante las reiteradas peleas, el conductor miró a la cámara y manifestó: “Estos dos no tiene solución, olvidate. Cero”.



Lo curioso de todo esto fue que al volver al piso, Yanina Latorre aseguró que este tipo de problemas son parte de su realidad con Diego. “Todo lo que dije es verdad, no es actuado. Me llama la atención que Diego se anime a esto (...) Lo llevamos engañado. Yo le dije ‘una promo: fotos’. Y llegó, lo metimos en una toma. No repetimos una línea porque lo nuestro era verdad. No teníamos un libreto. Teníamos dos o tres disparadores”, se sinceró.



Si bien muchos dudaron de cómo será el nuevo programa que protagonizarán, este adelanto entusiasmó a unos cuantos que esperan ver el estreno en Bondi.