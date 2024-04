"Nos estamos conociendo": Milett Figueroa habló sobre su noviazgo con Marcelo Tinelli y la relación con sus hijas

Después de semanas de especulaciones sobre su relación sentimental y el vínculo con los hijos de su pareja, la modelo peruana rompió el silencio.

Desde que arribó a la Argentina durante 2023 para participar del Bailando, Milett Figueroa comenzó a cumplir sueños, pero nunca imaginó que en ellos estaría Marcelo Tinelli, con quien a los pocos meses de su debut en la pista comenzó una relación. Sin embargo, hace poco más de un mes que los rumores de crisis con el conductor empezaron a cobrar fuerza y, recién en las últimas horas, salió a aclarar la situación.

Después de haber permanecido unas semanas en Perú, donde visitó a su familia y recorrió varios programas de televisión, la actriz regresó a la Argentina y brindó una entrevista para LAM. “¿Te quedás a vivir?”, le consultó el cronista Alejandro Castelo. “Estoy viviendo acá, sí. Igual no puedo contar mucho lo que está por venir porque el pan se quema en la puerta del horno, dicen, así que prefiero no contar tanto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el periodista le preguntó si quería aclarar las cosas debido a todas las versiones que circularon durante este último tiempo sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. “Yo respeto un montón el trabajo de los chicos (por los periodistas), de hecho yo sé que la han ‘picanteado’ un montón, así que respeto mucho porque soy también una persona que trabaja en el medio y voy a escuchar cosas que me gusten y otras que no me agraden tanto, y no por eso voy a tener que ponerle un bozal a todo el mundo”, indicó.

Y luego, aclaró: “Las personas competentes en la relación ya lo hablamos y dijimos que todo está bien y no hay que buscar o encontrar algo que no existe (...) cuando queramos comunicar algo lo haremos, pero nosotros estamos bien”.

Al escucharla, el notero le mencionó que cuando le consultó a Tinelli si estaba enamorado, él se mostró dubitativo. Acto seguido, ella contestó: “Yo estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas y tiempos. En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacerse, y la verdad es que no hay ningún problema, todo está bien”.

En lo que respecta al vínculo que tiene con Candelaria y Micaela Tinelli, las hijas mayores del presentador, la joven de 31 años sostuvo: “Lo que dije yo, teniendo a mi mamá que por ahí a veces conoce a alguien, yo soy re celosa, peor que el FBI. Entonces yo lo que dije fue que en general las hijas mujeres son re celosas, pero nunca he sentido algo raro en la relación de nuestro vínculo, jamás”.



Asimismo, dijo que no le gusta mostrar algo que no es: “A mí no me gusta fingir ningún vínculo para el resto, ni que la gente vea que estamos bien, pero no existe un vínculo malo tampoco. No es que seamos mejores amigas, que me encantaría, pero no es algo que tampoco nos llevemos mal. Simplemente, nos estamos conociendo. Ellas me están conociendo a mí y yo las estoy conociendo a ellas”.



Antes de cerrar, el periodista quiso saber qué tipo de relación tiene con Marcelo. “¿Son novios, se están conociendo o no hay etiquetas? Descolocada por la pregunta, sentenció: “Sí, somos pareja, somos novios”.