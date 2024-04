Aparecieron nuevas amenazas en Rosario: “Vamos a matar a cualquier visita”

El mensaje aparece luego de que la ministra de Seguridad reafirmara la lucha contra el narcotráfico.

Una nueva amenaza en contra del Ministerio de Seguridad apareció en Rosario. El mensaje se da luego de que la ministra, Patricia Bullrich, reafirmara la lucha contra el narcotráfico. La funcionaria utilizó su cuenta de X (antes Twitter) y dijo que el mensaje intimidatorio estaba dirigido hacia un operador del sistema de presos de "alto riesgo". “Vamos a matar a cualquier visita”, se leía en la bandera que apareció en el barrio Las Flores. El contenido estaría relacionado con el nuevo sistema carcelario al que fueron sometidos algunos de los presos más importantes de Rosario. Lo cierto, es que en las cárceles ordenaron que los detenidos condenados por penas de narcotráfico, asociación ilícita sicariato, entre otros, no tengan más privilegios. Para llevar a cabo esto, les quitaron las visitas íntimas, aumentaron las requisas y fueron trasladados a pabellones con el resto de la población, entre otras cosas. La decisión fue tomada por Patricia Bullrich con el objetivo de secuestrar celulares, dinero y droga para que no pueda comandar delito. Esto generó gran repercusión, pero la funcionaria aseguró que, digan lo que digan, no se flexibilizará el nuevo régimen para presos de alto perfil. Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para dar a conocer la foto con el mensaje intimidatorio y escribió: "Una nueva amenaza aparecida en Rosario, contra un operador del sistema de presos de "alto riesgo". Luego, en el mismo posteo, manifestó: " Hablé telefónicamente con los responsables del programa. Ninguno da un paso atrás. La investigación va a fondo. Porque el que las hace, las paga”, manifestó Bullrich.