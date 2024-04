Se definieron los cruces de playoffs de la NBA: el calendario de partidos

Arranca la esperada postemporada de la mejor liga de básquetbol del planeta. Partidos y días confirmados.

La temporada 2023/2024 de la NBA entró en etapa de definición, tras la finalización de los Play-in, quedarán definidos los Playoffs.

La campaña regular que inició en octubre, finalizó el domingo 14 de abril. Entre el 16 y 19 de abril se disputaron los “Play-in” entre los clasificados entre el séptimo y décimo lugar de cada Conferencia; ya que los primeros seis en cada caso, ya se aseguraron su lugar en la postemporada.

La fase para definir a los dos equipos que buscarán el trofeo Larry O'Brien comenzará el sábado 20 de abril. Las semifinales de conferencia se disputarían a partir del 6 de mayo y las Finales de la NBA arrancan el 6 de junio.

Los clasificados a los playoffs de la NBA

Conferencia Este

• Boston Celtics

• New York Knick

• Milwaukee Bucks

• Cleveland Calavliers

• Orlando Magic

• Indiana Pacers

• Philadelphia76ers

• Miami Heat

Conferencia Oeste

• Oklahoma Thunder

• Denver Nuggets

• Minnesota Timberwolves

• Los Angeles Clippers

• Dallas Mavericks

• Phoenix Suns

• Los Angeles Lakers

• New Orleans Pelicans

Cuadro final:

• Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers

• Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves

• Philadelphia 76ers vs New York Knicks

• Denver Nuggers vs Los Angeles Lakers

• Dallas Mavericks vs Los Angeles Clippers

• Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks

• Oklahoma Thunder vs New Orleans Pelicans

• Boston Celtics vs Miami Heat

Calendario de los primeros partidos:

Sábado

14.00 – Cavaliers vs. Magic

16.30 – Timberwolves vs. Suns

19.00 – Knicks vs. 76Ers

21.30 – Nuggets vs. Lakers

Domingo

14.00 – Celtics vs. Heat

16.30 – Clippers vs. Mavericks

20.00 – Bucks vs. Pacers

22.30 – Thunder vs. Pelicans