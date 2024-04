Aston Villa, con Dibu Martínez, venció al Bournemouth de Senesi y sigue de racha

Los Villanos se impusieron por 3-1 en la Premier League y se afianza en puestos de clasificación a la Champions.

Aston Villa, con el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, venció 3-1 al Bournemouth de Marcos Senesi en uno de los encuentros correspondientes a la 34ª fecha de la Premier League de Inglaterra, disputado en el Villa Park de Birmingham.

Con dos grandes atajadas del Dibu, los Villanos lograron una gran victoria que les permite seguir soñando con clasificar a la próxima Champions League.

En una semana en la que quedó prácticamente confirmado que Inglaterra no dispondrá de una plaza adicional para la próxima edición de la Champions League, el Aston Villa avanzó hacia la consecución de la cuarta plaza con una remontada ante el Bournemouth.

Los Villanos no notaron el cansancio de haber jugado un alargue más penales en Lille, para clasificarse a semifinales de la Conference League, y se impusieron al ya salvado Bournemouth, que, aun así, no les puso las cosas fáciles y se adelantó con un penal de Dominic Solanke en el que Dibu Martínez adivinó la intención, pero no logró taparlo.

La remontada la comenzó Morgan Rogers, con un jugadón individual en el que sentó a un defensor y fusiló en el primer palo. Ya en la segunda mitad, Moussa Diaby aprovechó una asistencia de Ollie Watkins para el 2-1 y el delantero inglés sumó un pase de gol más al gambetear al arquero y dejar que rematara solo a placer a Leon Bailey.

Tras este encuentro, el Villa se afianza con 66 puntos en la cuarta plaza, seis unidades más que el Tottenham, que tiene dos partidos menos. El Bournemouth, salvado desde hace tiempo, es décimo tercero con 42 puntos. Quedan cuatro fechas y todo puede pasar en la Premier League.