Luisana Lopilato se lanza como productora para contar la vida de Pepita la Pistolera

En la previa a la entrega de los Premios Platino 2024, la actriz reveló todos los detalles sobre el proyecto que tiene previsto para el 2025

La XI edición de los Premios Platino, el prestigioso evento que reúne lo mejor de la producción audiovisual de América Latina y España, se llevará a cabo este sábadoen el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret en Riviera Maya, México.

Argentina se destaca entre las producciones al acumular 24 nominaciones de un total de 59,confirmando una vez más su gran importancia en la industria audiovisual Iberoamericana. En ese sentido, varias figuras se hicieron presente en la previa de la celebración entre ellas Luisana Lopilato quien entregará uno de los galardones. La actriz fue una de las celebrities en arribar a México y hablar con Teleshow, reveló detalles de su nuevo trabajo, que la tendrá también como productora y con el que se sumergirá en la protagonista de uno de los historiales delictivos más espeluznantes del policial en argentina.

“Nos llegó el rumor de que estás produciendo la película de Pepita la Pistolera...”, le consultó el cronista quien tuvo la posibilidad de tener en exclusiva la palabra de la actriz. “Sí es una película y es para el 2025. Estoy incursionando un poquitito en lo que es la producción y en esta transformación que voy a tener como actriz , el desafío que implica”, afirmó Luisana y siguió: “Tengo muchas ganas de empezar. Estamos teniendo algunas reuniones, algunos ensayos. De a poquito, pero estoy muy contenta con este proceso que que creo que es el que más me gusta vivir, esto que es el antes de que se lleve a cabo”.

—Es tu debut como productora ¿Cómo nace la idea de producir un proyecto de un personaje tan controversial?

—Una como actriz siempre está buscando esos desafíos, no? Quizás empujándome un poquito de mi zona de confort, y poder este empezar a buscar proyectos que que me impliquen, este un camino de transformación, un camino de búsqueda.

—¿Que también la vas a protagonizar?

—Sí.

—Bueno, entonces supongo que ya has estudiado al personaje, a esta Margarita que fue una persona bien complicada, que vivió situaciones impresionantes como ser humano

—Creo que lo que más me gustó de este personaje es la importancia de la mujer en los ‘80. Del poder que ella tenía sobre mucha gente y lo respetada que fue. Creo que eso es lo que admiro de ella y lo que me gustaría contar.

—¿Te has identificado con ella de alguna forma?

—No sé si identificarme, pero sí siento que me gusta aprender y seguir aprendiendo cómo fue el camino que ella hizo.

—Entiendo que todavía están en los primeros pasos, que todavía no hubo grabaciones

—No, nada, nada. Se empieza a filmar en marzo de 2025.

—En este primer acercamiento que has tenido con el personaje, ¿qué crees que ha sido lo más difícil de estar en contacto con él?

—Yo creo que pedir plata para que hagan la película fue lo más difícil, pedirle a la gente que confíe en el proyecto. Y lo lindo fue encontrarme con la directora Lucía Puenzo, que hace un montón que tenía ganas de trabajar con ella. Me gusta mucho todo lo que hace y yo creía que Pepita, la Pistolera, la tenía que dirigir una mujer. Me crucé con Lucía en una llamada y me impactaron las ganas que le pone a todo, es una mujer re luchadora en lo que hace.

—Recién mencionabas esta situación del poder que tenía ella en los 80...

—Sí, creo que la imagen de la mujer fue evolucionando. Recién ahora es como que las mujeres somos más escuchadas, tenemos un lugar y luchamos por nuestros derechos, en una lucha constante.

—¿Qué es lo que te gustaría demostrar de este personaje como productora y protagonista?

—Quiero contar la historia de lo que vivió la mujer. Me encantan las películas de hechos reales como espectadora. Me gusta mirar esas películas y me encanta actuarlas, y por eso fui en búsqueda de Pepita, la pistolera.

Quién fue Pepita la Pistolera

A los 7 años, la marplatense Margarita Graziana Di Tullio robaba limosnas en una iglesia. Su padre le había enseñado a enfrentarse a los golpes por plata y a manejar armas. Vivió grandes y dolorosos amores y hasta mató para salvar su vida y la de su familia. Fue sospechada de ser parte del negocio de la droga y hasta de formar parte de la banda que mató a José Luis Cabezas.

En 1999 se involucró y fue fundamental su participación como defensora de las prostitutas que habían sido asesinadas por el denominado “Loco de la ruta”, un misterioso asesino serial “creado” por la Policía Bonaerense para ocultar la extorsión por dinero que se ejercía hasta desde lo judicial sobre las trabajadoras sexuales.

En julio 2009, sufrió un colapso cerebral en la provincia de San Juan. Hacia allí viajaba seguido para visitar a un amor, y en una excursión como tantas ocurrió el accidente que le costó la vida. Fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, donde falleció el 30 de noviembre de ese año. Entonces, comenzó la leyenda que Luisana Lopilato busca llevar al cine.