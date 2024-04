Bernardo Silva contó por qué eligió el medio en el penal ante Real Madrid y cómo pasó la noche posterior

El jugador de Manchester City habló sobre la eliminación en la Champions League y, como Guardiola, se quejó del poco descanso que tuvieron para el partido ante Chelsea por la FA Cup.

Bernardo Silva marcó el gol que le permitió al Manchester City superar a Chelsea para meterse en la final de la FA Cup y fue una especie de revancha para el portugués, quien venía de errar un penal en la definición ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

El zurdo se refirió a lo sucedido ante el Merengue y explicó sobre el penal que le atajó Andriy Lunin que le parecía una buena alternativa busca el medio porque "el 99% de los arqueros se mueven".

"Tenía dos opciones. En mi mente tenía uno de los dos lados, no te voy a decir cuál, y el centro. Esperé. Quería tirar el segundo o tercer penal para ver la reacción del arquero. En el primero se movió pronto, por eso pensé que el medio era buena opción, porque en esos momentos de presión el 99% se mueven. Él eligió que no y bien hecho", expresó Silva.

"Es el fútbol, es nuestro trabajo. Fue duro. La primera noche no dormí mucho, la segunda un poco mejor. La tercera ya duermes casi la noche completa, pero es lo que hay, es fútbol. Hay que lidiar con estas emociones", reconoció Silva.

El arquero Lunin, por su parte, había contado luego de la clasificación de Real Madrid por qué no se movió: "Preparamos todos los jugadores que se quedaron para lanzar el penal, había que arriesgar con uno para quedarse en el centro y ha sido el de Bernardo. Ha salido bien".

Bernardo Silva se quedó del poco descanso que tuvo Manchester City

El portugués fue el jugador que más kilómetros recorrió en el partido de la Champions League contra el Real Madrid y acusó el cansancio ante el Chelsea. El autor del tanto aseguró que le dolía el isquiotibial y el gemelo, y apuntó a la organización.

"Parece que a las autoridades no les importa, porque lo hemos dicho muchas veces", dijo Silva tras el triunfo ante los Blues. Y agregó: "No es que queramos ser los favoritos, es un tema de salud. He jugado noventa minutos. De Bruyne, Phil (Foden) y yo. No está bien para nada. Yo no estaba bien. Si te digo la verdad, me dolía el isquiotibial y el gemelo derecho”.

“Esto no es justo para el Manchester City ni para nosotros. Representamos a Inglaterra en estas competiciones europeas y es importante para Inglaterra, para el país", expresó Bernardo, quien fue en la misma línea que Pep Guardiola, que volvió a hacer hincapié en el calendario y en cómo afecta esto a sus jugadores.

"Mi preocupación es la salud de los jugadores. No entiendo cómo hemos sobrevivido. Lo que hemos conseguido es uno de los mayores logros que he visto en un grupo de jugadores", dijo el técnico español. Y cerró: "La gente no se puede imaginar el golpe en la cara que supone estar fuera de la Champions League y de la forma en la que pasó. ¿Por qué no darnos un día más de descanso si el Coventry y el United no han jugado entre semanas? ¿Para las teles?. Ok".