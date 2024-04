Cachete Sierra desconcertó a Mirtha Legrand con una revelación escatológica: “Todo horrible”

Todo ocurrió al aire de “Almorzando con Juana”, cuando el conductor fue consultado acerca de su presente amoroso.

Agustín Cachete Sierra desconcertó a Mirtha Legrand con un sincericidio escatológico. “Todo horrible”, lanzó la conductora sin ocultar su desagrado.

Invitado este domingo a Almorzando con Juana (eltrece), el artista fue consultado acerca de su presente amoroso. “Ahora no tengo pareja, pero tengo a mi perra Marta, que es fiel y compañera”, contó con humor.

“¿Y la trajiste?”, quiso saber la Chiqui. El actor negó y argumentó: “No, la dejé en casa hoy porque además se tira unos pedos fuertes”.

Su declaración no pasó inadvertida en la mesaza. “¡Ay, no le gusta a Mirtha eso! ¿Qué dice este chico? No le gustan a Mirtha esas cosas”, señaló Nazarena Vélez. Y la conductora reafirmó: “Todo horrible”.

Sin embargo, Cachete no se inhibió. “Vamos a blanquear acá, se tira unas flatulencias... Bueno, perdón. Pero silenciosos y de repente decís ‘Uy, Marta’”, explico. Y con picardía añadió: “Siempre es Marta igual, eso es lo bueno”.

“No sé si no lo voy a cortar eso”, le advirtió la conductora. Y él se justificó: “No la pude educar para eso, Mirtha, perdón. Por eso no la traje”.