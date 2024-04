Cinthia Fernández trató de “nefasta” a Fernanda Iglesias por opinar sobre su acuerdo económico con Defederico

La mediática se indignó con la periodista e hizo un fuerte descargo en las redes sociales.

Cinthia Fernández hizo un fuerte descargo en sus redes sociales en contra de Fernanda Iglesias. “Quería dejarla expuesta porque me parece nefasta”, expresó.

El conflicto surgió luego de que la periodista cuestionara en LAM (América) el acuerdo al que la mediática llegó con Matías Defederico, tras el juicio que le había iniciado por la manutención de sus tres hijas.

“El único bien que tiene declarado para que yo cobre los alimentos de mis hijas es la casa. Por eso era tan importante. Yo me puedo morir tranquila hoy, mis hijas tienen techo”, había dicho Cinthia en el programa de Ángel de Brito. “Tus hijas ya tenían techo porque vivían ahí. ¿Vos te quejabas porque no recibías la cuota alimentaria?”, opinó Fernanda.

En ese momento, Fernández se mostró indignada por el comentario de la periodista. “Te recomiendo que hables bien porque no es que me quejaba. Yo luchaba por los derechos de mis hijas, es muy distinto”, le respondió. “Ella no se quejaba, reclamaba un derecho. Nunca en la vida les dio un peso y las mantuvo sola hasta hoy. Ahora la casa es de ella”, sumó Yanina Latorre para defenderla.

Tras ese ida y vuelta en LAM (América), la mediática subió varias historias a su Instagram para continuar respondiéndole a Fernanda. “La ignorancia, brutalidad y asquerosidad de esta mina que encima da charlas para mujeres. En mi barrio se diría ‘un currito’. No creo que esté capacitada para aconsejar a ninguna mujer”, expresó sin filtros.

“Me dio un asco”, comentó Cinthia por las palabras que escuchó de parte de Iglesias sobre el acuerdo con Matías Defederico. “Es una ignorante, prefería una cuota antes que...”, sumó, haciendo referencia a la casa.