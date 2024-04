Demichelis explicó por qué entró al vestuario del árbitro tras la derrota en el Superclásico ante Boca

Luego de la caída de River por 3-2 en la Copa de la Liga, el entrenador del Millonario entró en el vestidor de Yael Falcón Pérez.

River no pudo mantener la ventaja en el Estadio Mario Alberto Kempes, perdió 3-2 ante Boca en el Superclásico y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Martín Demichelis, entrenador del Millonario, habló en conferencia de prensa, donde analizó el rendimiento del equipo y explicó por qué fue al vestuario del árbitro después del encuentro.

"Creo que hicimos un buen primer tiempo. Arrancamos mejor que el rival, hasta el tiro libre de Zenón no nos habían gravitado y estábamos haciéndonos muy dominantes en cuanto a la posesión fluida. Los partidos y mucho más los clásicos, se viven con muchísimas emociones, para bien y para mal. Ellos encontraron ese gol que los puso anímicamente mejor de cara al segundo tiempo", expresó Micho ante los medios. "Salimos al segundo tiempo, donde hicimos esa jugada preparada que casi termina dándonos la ventaja, pero no terminó siendo gol después de un parate de un par de minutos. Ellos salieron fortalecidos mentalmente y nos llega el 2-1 de una jugada que no podemos rechazar", añadió.

Luego del partido, cuando ya los dos planteles se encontraban en los vestuarios, se vio a Martín Demichelis salir de los vestidores de River y se dirigió al donde se encontraba la terna arbitral, encabezada por Yael Falcón Pérez. "Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui por una cuestión de pedirle disculpas porque al final del partido, cualquiera de los chicos le había dicho algo. Me dijeron que nadie les dijo nada, me quería quedar tranquilo y que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido", explicó el DT.

La gran jugada discutida de la tarde fue al inicio del segundo tiempo. Con el partido todavía 1-1, luego de una pelota parada, Cristian Lema se la llevó puesta, Sergio Romero la desvió con lo justo pero cobraron gol. Sin embargo, luego de la intervención del VAR, determinaron que no había ingresado completa y se anuló. "Cuando te vas al vestuario después de haber hecho un buen primer tiempo, lo que me preocupaba era que los chicos no se caigan emocionalmente. Hicimos ese segundo gol que no se convalidó, después golpeó el rival y empezó a costar. No sé si entró la del gol, no la vi", aseveró.