Javier Milei presentará "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en la Feria del Libro

De cara al comienzo de una nueva edición de la Feria del Libro, el director del evento, Ezequiel Martínez, confirmó que el presidente Javier Milei presentará allí su nuevo libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" el próximo domingo 12 de mayo en La Rural. La presencia del mandatario se da en un contexto de tensión con los sectores de la cultura por el desfinanciamiento que sufrió el área. "Javier Milei estará el 12 de mayo en la Feria del Libro. Será el último domingo. Desde la editorial pidieron que el acto sea en la pista central, de las vacas y caballos. Es el único que no usamos de la Feria, pero hablaron con La Rural, y parece que se encargarán de todo", aseguró Martínez en diálogo con Radio Rivadavia. De todas formas, aclaró que si bien el Presidente presentará su nueva publicación en la Feria del Libro, desde la organización del evento "no se encargarán" de llevar a cabo esta actividad. "El acto de Milei va a suceder en la Feria del Libro, pero no nos encargamos de la organización de la presentación del libro de Javier Milei", aclaró Martínez. Sobre este punto, explicó: "Milei estuvo en las últimas dos ediciones de la Feria. Llenó las salas y había filas de jóvenes para ingresar. Fueron actos con respeto y sin cruces. Pero esta vez será algo más grande ya que viene como presidente, no solo como autor del libro", completó.