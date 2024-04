Ebrios al volante: diputado salteño busca que los protagonistas de accidentes paguen la atención médica

El proyecto del legislador sería tratado en los próximos días.

El diputado salteño Omar Exeni presentó un proyecto para establecer un sistema de arancelamiento para quienes manejen alcoholizados en Salta, protagonicen siniestros viales en cualquier punto de la provincia y requieran atención en hospitales o centros de salud del sector público.

La iniciativa busca ponerse en consonancia con el decreto que firmó el Gobernador Gustavo Sáenz y que estableció un mecanismo de arancelamiento de la atención sanitaria para extranjeros. "Estamos en un contexto de crisis económica, Salta sufrió recortes por miles de millones de pesos. Los salteños no podemos seguir solventando millonarias erogaciones por culpa de una irresponsabilidad", dijo.

"Interrumpieron la entrega de medicamentos oncológicos, demoraron la entrega de provisiones médicas y hasta pospusieron cirugías por falta de presupuesto, no podemos pagar por una persona que se accidentó manejando borracho", destacó Exeni en una nota publicada por El Tribuno de Salta.

El diputado destacó que "los municipios y la policía realizan cientos de controles, aplican miles de multas y aún así no aprendemos: la mayoría de los siniestros son protagonizados por personas alcoholizadas y eso no puede ser gratuito". Si bien explicó que el proyecto busca que quienes manejen en estado de ebriedad paguen su atención médica en el sistema público, garantizó que nunca se dejará de atender a nadie "pero no puede ser gratis en este contexto económico".