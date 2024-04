La confesión de Kit Harington sobre su carrera y el futuro de Jon Snow

El actor que saltó a la fama gracias a Game of Thrones busca alejarse de la heroicidad de su personaje en la conocida saga.

Game of Thrones es una de las series más importantes del siglo XXI, y fue cuna para varios actores y actrices que saltaron a la fama luego de participar allí. Desde Emilia Clark a Lena Headey, y pasando de Pedro Pascal a Peter Dinklage, esa épica de espadas y brujería fue trampolín para un buen puñado de nombres. Y mientras algunos supieron instalarse en el firmamento hollywoodense, otros fueron estrellas fugaces y algunos luchan por no perder su lugar en una industria altamente competitiva, el actor Kit Harington evalúa con meticulosidad el futuro de su carrera, en la búsqueda por no quedar encasillado en un único tipo de personaje.

A lo largo de las ocho temporadas que duró Game of Thrones, Harington interpretó al sufrido Jon Snow, uno de los mayores héroes de ese relato, quien comenzó su historia siendo el hijo bastardo de un poderoso señor de la guerra, para consolidarse como uno de los últimos sobrevivientes de ese legado. Y en una nota con Entertainment Weekly, Kit aseguró: “Al parecer esto es lo que estoy buscando un poco (en referencia a su último trabajo, en el film Blood for Dust). Porque si miro los personajes que interpreté desde que hice a ese héroe absoluto en Game of Thrones, debo admitir que hay una especie de rechazo por seguir con los papeles heroicos. No estoy tan interesado en ese tipo de roles, y si tengo que hacer algo así, tiene que haber ingredientes antiheroicos”.

Más adelante, Kit subrayó su intención por alejarse de los protagonistas nobles, y por eso concluyó: “Mis respetos a las personas que interpretan a grandes héroes. Son papeles muy difíciles de ejecutar. Pero como actor, creo que es más fascinante empatizar con alguien fallido o equivocado, para intentar encontrar ese camino que los lleva a hacer aquello que hacen. Componer a alguien que siempre hace lo correcto y al que lo impulsa el hecho de ser bueno, es algo difícil de interpretar. Y pienso que quienes lo hacen con éxito, que componen a héroes clásicos, son estrellas muy talentosas. Pero de momento, siento que es más interesante buscar personajes rotos”.

Por último, Kit confirmó que el spin-off basado en Jon Snow, que durante un tiempo se encontró en preproducción, finalmente fue cancelado por HBO, y al respecto destalló: “Es un proyecto que no está en carpeta, porque no pudimos encontrar una historia correcta que contar y que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar reposar el asunto. Puede que haya un futuro en el que decidamos volver a eso, pero no por ahora. Ese proyecto está totalmente cajoneado”.

Su difícil confesión

En enero de este año, Harington participó de The Hidden 20%, un podcast centrado en la neurodivergencia, en el cual el actor se refirió al programa de rehabilitación al que se sometió para resolver su adicción al alcohol. “Entré a rehabilitación borracho, recuperé la sobriedad y dije: ‘A la mierda esto. No, gracias’. Lo dejé bastante rápido y pensé: ‘Intentaré solucionar esto yo solo’, lo cual no funcionó después de unos cuatro años”.

El protagonista de Eternals también contó que durante su internación se le diagnosticó TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), un trastorno que se evidencia por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y las conductas impulsivas. Según explicó, en su caso, el TDH provoca que no pueda concentrarse en una sola persona mientras está en un lugar con otra gente. “Mi cabeza quiere ocuparse de todas las demás cosas de la habitación a la vez”, indicó. También indicó que le cuesta concentrarse en una sola tarea o juego, especialmente cuando juega con su hijo. “Podemos estar contentos, jugando a que un palo es un dragón, pero de pronto me doy cuenta de que quiero seguir adelante, porque estoy inquieto”.

“Sigo sobrio, pero en el presente surgen nuevos desafíos debido a mi diagnóstico. Me di cuenta de que mi vida dependía de si accedía o no a someterme a un nuevo tratamiento. Por suerte, di con el lugar indicado en el momento indicado. Logré forjar una nueva vida a partir de ahí”, aseguró el actor. Harington también reveló que experimenta desafíos cuando se trata de compatibilizar sus responsabilidades como padre con su carrera como actor. “Dedicarme a mi trabajo, en este momento me resulta bastante complicado. No realizo bien varias tareas a la vez”, explicó. “Si hay más de una cosa en mi cabeza, me siento abrumado. Me siento increíblemente inquieto, ansioso. Mi cabeza está en todo lo que ocurre y no puedo lidiar con eso”, agregó.

Harington relató que comenzó a beber en la adolescencia. “El alcohol me sacaba de mí mismo, de ese espacio mental, de esa ansiedad al instante”, reconoció. Pero fue poco después de terminar de grabar la octava temporada de GOT cuando vivió su peor colapso, mientras protagonizaba una obra en el teatro True West, en el West End de Londres. “Fue durante esa obra que colapsé y le conté a las personas a mi alrededor lo que estaba pasando y finalmente tomé medidas”.