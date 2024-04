Programación de la Primera Nacional: cuándo juegan Mitre y Güemes

Los representantes de Santiago del Estero en la categoría se enfrentarán con Nueva Chicago y Ferro Carril Oeste, respectivamente.

La AFA comunicó la programación de la 13ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, en donde participan Mitre y Güemes como representantes de Santiago del Estero.

El primero en salir a escena en esta fecha será Mitre, que visitará a Nueva Chicago el sábado a las 15.35 en la localidad de Mataderos por la zona B.

Por su parte, Güemes recibirá el domingo a las 16.30 a Ferro Carril Oeste en el estadio Arturo Gelasio Miranda por la zona A.

Programación de la 13ª fecha

Zona A

Sábado 27 de abril

16.35 - Patronato vs. Talleres de Remedios de Escalada

18.40 - Agropecuario vs. San Martín de Tucumán

Domingo 28 de abril

15.00 - Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros

15.00 - Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Arsenal

15.30 - Alvarado vs. San Miguel

16.00 - Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Maipú

16.30 - Güemes vs. Ferro Carril Oeste

19.10 - All Boys vs. Chacarita Juniors

21.10 - Racing de Córdoba vs. Quilmes

Zona B

Sábado 27 de abril

14.30 - Almagro vs. Almirante Brown

15.35 - Nueva Chicago vs. Mitre

20.40 - Defensores de Belgrano vs. Atlanta

Domingo 28 de abril

13.10 - Brown de Adrogué vs. Colón de Santa Fe

15.00 - Deportivo Morón vs Aldosivi

15.30 - San Telmo vs. Deportivo Madryn

15.30 - Temperley vs. Estudiantes de Río Cuarto

16.30 - Chaco For Ever vs. Defensores Unidos de Zárate

16.30 - Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta

Interzonal

Domingo 28 de abril

16.00 - San Martín de San Juan vs Atlético de Rafaela