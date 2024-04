"Ya está": la contundente respuesta de Nicki Nicole a las incómodas preguntas sobre Peso Pluma

La artista rosarina fue consultada, con insistencia, sobre su expareja y no dudó en contestar con altura.

La relación que Nicki Nicole mantuvo con Peso Pluma causó bastante revuelo en el mundo de la música, en especial luego de la traición por parte del cantante mexicano. Y si bien para la intérprete es un capítulo cerrado, la prensa no se olvida de ello y en medio de una entrevista en un programa de radio en Nueva York, la cantante fue consultada por su vínculo e intentaron atribuirle su fama al joven, como en otros casos que así se dio, según el criterio del conductor de El Vacilón de la Mañana (Mega 97.9). “En el caso tuyo, ¿alguien te ha ayudado o empujado? Tu expareja”, señaló el conductor, lo cual dejó descolocada a la rosarina.

“La verdad en el nivel artístico el hecho de ya hacer una unión, me ha pasado con Duki y Bizarrap, el hecho de hacer canciones con amigos es como algo que empieza a suceder”, expresó la intérprete, en un intento de evadir las preguntas sobre su exnovio. Esto no le gustó nada al periodista, quien juzgando la carrera genuina y ascendente de la joven, seguía insistiendo en la importancia de Peso Pluma en su carrera , por lo que no dudó en comentarle que se refería a relaciones románticas y no a duplas artísticas. “¿Te benefició o te perjudicó?”, dijo ya sin tantas vueltas.

Te recomendamos: “Música, Madrid y amigos”: así fue el encuentro entre Lali y Joaquín Sabina

“¿Vos querés hablar de relaciones? No es más ni menos que una relación. Siento que las relaciones empiezan y terminan, tienen algo lindo pero también tienen su fin. En lo personal estuvo bueno, es parte de un proceso pero bueno, ya está”, expresó Nicki en un intento de dejarle en claro que todo se había acabado entre ella y el intérprete mexicano. “Yo creo que te colaboró, yo te conocí por él”, siguió insistiendo sobre el tema.

“Nosotros tenemos una canción juntos, que está muy buena. Por eso, cuando nace un poco de lo genuino, como lo que nace con Los Ángeles Azules, es el ejemplo que quería dar. Vos capaz haces una canción desde lo genuino, pero también entrás a un nuevo mercado si estás colaborando con alguien de un nuevo país, también estás entrando a ese mundo, es algo que va de la mano”, añadió la joven, ya hastiada de lo repetitivo del tema y aprovechó un comentario del conductor, que le reveló que se separó tras 30 años de matrimonio, para dar vuelta el tablero y preguntarle por su propia vida personal.

“Che, pero no puedo creer, 30 años, te dejaron sin nada, no tenés ni silla. Tomá, tomá”, broméo rápidamente la cantante argentina, parándose de su lugar y cediéndole su silla al conductor, que se encontraba parado dentro del estudio, despertando la carcajada de todos.

Te recomendamos: Paulo Dybala le organizó un cumpleaños temático a Oriana Sabatini: de qué lo hizo

“Mirá, prefiero que hablemos más de la música. Siento que quedaste enojado, te pido perdón”, sentenció la artista luego de notar que su comentario no fue bien recibido por el hombre. Pero, lejos de bajar los humos, las preguntas fueron subiendo el tono y otro de los conductores le pregunto riéndose: “Nicki, tú que estuviste con él varias veces y lo tuviste cerca, ¿Peso Pluma pesa mucho o es peso pluma de verdad?”.

Con vergüenza y tapándose la cara, la cantante siguió en la misma línea: “La verdad prefiero que hablemos más de la música”. Mientras que en el estudio se reían y gritaban “es peso pluma”.

Cabe mencionar que su romance con el mexicano fue fugaz. A inicios de este año, luego de varias versiones que los involucraban, la pareja decidió blanquearla ante los medios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el músico se mostrara con otra mujer caminando por un casino, poniendo así un punto final a la relación.

Al difundirse la traición por parte de él, la compositora de 23 años se expresó en las redes sociales. “El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, señaló la muchacha. “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, completó en sus historias de Instagram luego de difundirse la traición por parte del joven conocido como Doble P.