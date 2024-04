“Terapia intermedia”: el elogio del ex ministro de Macri al Gobierno y la advertencia por el nivel del dólar

“El Gobierno abordó de entrada una agenda muy difícil que era desarmar toda esa distorsión de desequilibrios y de precios relativos; lo ha hecho más con hacha que con bisturí”, dijo Hernán Lacunza.

e la “terapia intensiva” a la “terapia intermedia” y las alertas asociadas al valor del dólar y el “incipiente” atraso cambiario. Así define el exministro de Economía, Hernán Lacunza, a la evolución de las principales variables macroeconómicas en estos primeros cinco meses de gestión del Gobierno. En su análisis, el país está “mejor” que el 9 de diciembre, pero aún hay problemas y cuestiones no resueltas.

“Los niveles de riesgo no son cero, pero se han eliminado porque el Gobierno abordó de entrada una agenda muy difícil que era desarmar toda esa distorsión de desequilibrios y de precios relativos; lo ha hecho más con hacha que con bisturí”, describió Lacunza al plan de Milei y su política de ajuste del gasto para alcanzar el equilibrio fiscal, en diálogo con Radio Con Vos.

“La contracara de eso es que la actividad se ha derrumbado. El producto cayó alrededor de 6% en el trimestre, el consumo como un 10%”, describió el titular de la consultora Empiria, quien también pronosticó un aumento de la pobreza y del desempleo en lo que va de 2024.

“Soy algo condescendiente porque lo que se ha hecho en realidad es correr el velo. Se corrió el telón y estábamos desnudos. Había un montón de situaciones artificiales, como el atraso cambiario y tarifario, o el empleo público que disimulaba toda esa situación social. Y todo eso fue un sinceramiento”, planteó Lacunza sobre algunas medidas de ajuste del Gobierno, la devaluación de diciembre y el esquema monetario en marcha para intentar recomponer las reservas del Banco Central.

En ese sentido, sin embargo, se mostró crítico de la rigidez del Gobierno, en materia cambiaria. “Lo que te trajo hasta el día 130 puede ser que no te lleve hasta el día 260″, explicó el exfuncionario, al describir la caída en la tasa de inflación mensual desde el pico de diciembre.

“Lo que más me preocupa es que el gobierno confunda que lo que lo trajo hasta acá lo va a llevar hasta allá. Por ejemplo, esa desaceleración inflacionaria de los primeros cuatro meses está muy asociada al ancla cambiaria del dólar al 2% mensual. Eso obviamente tira la los precios para abajo o los desacelera y puede ser eficaz al principio, pero deja de ser eficaz cuando llegas a estos niveles cambiarios y tenés un incipiente atraso”, dijo Lacunza.

Luego, alertó: “Mientras sea incipiente es manejable, pero si lo mantienen tres meses más con los precios corriendo al 10%, cuando te quieras acordar ya va a ser tarde”.



En ese sentido, se mostró crítico de los dichos de Milei días atrás en el Foro Llao Llao, donde celebró la “fuga” de dólares y la compra de divisas “en negro” y se mofó de las críticas de quienes advierten por la apreciación cambiaria. “No me gustó esa parte, sobre todo porque trasciende esto del dólar. Lo peor que puede hacer un gobernante es ser refractario a las críticas o hasta burlarse de las críticas. Nadie tiene la verdad revelada”, dijo.



Por otra parte, Lacunza elogió que el Gobierno “sacó al paciente de terapia intensiva y lo puso al menos en terapia intermedia” con su esquema y sugirió que “hay un service que hacerle a todo modelo”. “Está bien concebida la lógica del equilibrio fiscal, entonces no voy a emitir pesos y voy a poder unificar el mercado de cambios, no inmediatamente, entonces voy a poder recuperar el crédito voluntario en el lapso de un año. Eso está bien pensado y estamos en la primera fase de eso”, dijo.



Dentro de ese esquema, no obstante, descartó una recuperación en ‘V’ de la economía. “No veo que en mayo venga una recuperación en V. Esto es más bien una cuestión de demanda y de deterioro de ingresos, porque se corrió el velo y éramos más pobres de lo que pensábamos, entonces la actividad no se va a recomponer tan rápido y tan automáticamente. En el mejor de los casos, puede haber una recuperación asimétrica, con una caída aguda en el primer trimestre y un poco más, y una recuperación más parsimoniosa hacia delante”, dijo el director de Empiria.