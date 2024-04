Avelluto en Radio Panorama: “No vamos a permitir que cierren las universidades públicas”

El exministro de Cultura de la Nación se refirió al desfinanciamiento de la Educación Pública y lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei.

El martes 23 de abril se concretará la marcha en defensa de la Educación Pública, ante el desfinanciamiento del Gobierno Nacional. En este sentido, el que fuera ministro de Cultura de la Nación de Mauricio Macri, mantuvo una entrevista con Radio Panorama y se refirió a la postura del Ejecutivo sobre las universidades.

Pablo Avelluto dijo que no “hay antecedentes del desfinanciamiento con estas características. Creo que mucha gente en todo el país, que hasta hace pocos meses estábamos enfrentados sin diálogo, ante las barbaridades que está haciendo este Gobierno, estamos encontrándonos de nuevo a conversar y en movilizaciones como la de mañana o la del 24 de marzo”.

“Había cosas para los argentinos en la que estábamos de acuerdo, como la universidad pública, donde no son lugares donde se adoctrina sino que es un proyecto de comunidad. Es la única política pública donde nos hemos encontrado. Si bien es grave lo que está ocurriendo, a mí me llena de esperanza el reencuentro de valores compartidos, más allá de las diferencias partidarias que hemos tenido en el pasado. Este Gobierno está yendo con la defensa del proyecto democrático. Esta batalla cultural que ha emprendido (Javier Milei) en contra de los sectores democráticos, nos tiene que encontrar a todos juntos defendiéndonos. Me estoy encontrando con gente que tenía diferencias y defendiendo lo mismo. Lo que está en juego es muy importante para nosotros, la marcha nos encontrará en un abrazo por la educación pública”, sentenció Avelluto en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Por otra parte, hizo alusión a los diversos sectores políticos y al clima democrático que se vive por el enfrentamiento del Gobierno con partidos políticos o líderes opositores. Señaló que es un bueno momento para demostrar maduración democrática y “darnos cuenta que nada dura para siempre”.

“Este es un gobierno fundamentalista. Creo que habrá un cambio enorme en la configuración de la oposición, un llamado a los líderes de los partidos, en la construcción de una alternativa. La democracia nos demostró que nada dura para siempre. Después de esta pesadilla habrá un espacio para recuperar lo que es nuestro. Le vamos a decir al Gobierno que esta no es la manera, destruyendo instituciones. Ojalá que la marcha marque un antes y un después. No vamos a dejar pasar, no vamos a permitir que cierren la universidad pública. La educación pública es una política de Estado. Sin duda que hay que mejorarla, pero no podemos abandonar lo que construyó a la Argentina por tantas generaciones”, puntualizó.