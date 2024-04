Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei

El jefe de Estado subrayó que se logró "un superávit financiero del 0,2 por ciento del PBI en el primer trimestre año año", elogió a su equipo económico y felicitó a los argentinos por el esfuerzo, entre otros puntos.

El presidente Javier Milei anunció esta noche -en un mensaje grabado- por cadena nacional que en marzo el "sector público nacional tuvo un superávit de 275 mil millones de pesos". El jefe de Estado subrayó que se logró "un superávit financiero del 0,2 por ciento del PBI en el primer trimestre año año" y que esto representó "una hazaña de proporciones históricas de nivel mundial". Las principales frases de la cadena nacional "El plan está funcionando".

"Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de $275.000 millones de pesos, logrado de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año".

"Haber logrado superávit habiendo recibido un déficit consolidado de más de 15 puntos del PBI es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial".

"El esfuerzo va a valer la pena".

"El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina".

de la Argentina". "No teníamos tiempo para un experimento gradualista"

"El Congreso no le ha dado al Gobierno las herramientas necesarias".

"El déficit cero no es una consigna de marketing, es un mandamiento para este Gobierno".

"El milagro económico" respondió "en enorme medida a lo que en la campaña llamamos motosierra".