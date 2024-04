Crítica de "El simpatizante": la serie de Robert Downey Jr. interpretando a 4 personajes

El creador de "Old Boy" dirige "El simpatizante", la serie de espionaje, traiciones y engaños que adapta un relato ganador del Pulitzer en HBO Max.

Por Fran Chico

Para Fotogramas

Park Chan-wook se hizo mundialmente conocido a principios del siglo XXI por la llamada 'trilogía de la venganza', formada por 'Sympathy for Mr. Vengeance' (2002), 'Old Boy' (2003) y 'Sympathy for Lady Vengeance' (2005), un trío de películas en las que los arrebatos de violencia de sus protagonistas formaban espectaculares set pieces, muchas veces sin cortes, con imágenes que se nos han quedado clavadas en la memoria para siempre a golpe de martillo. Sin embargo, su primer gran éxito llegó un par de años antes con el thriller 'Joint Secury Area (JSA)', del año 2000, en el que se investigaba un asesinato cometido en el 'área de seguridad compartida' de las dos Coreas.

Crimen, política, espionaje, engaño... 'JSA' sentaba las bases de lo que sería el cine de Chan-wook años después, con personajes viviendo una doble identidad en la que se sienten de dos mundos y de ninguno, al mismo tiempo. Ocurría en la divertida 'Soy un cyborg' (2006), en la vampírica 'Thirst' (2009), en la inquietante 'Stoker' (2013) y en la intrigante 'La doncella' (2016), en donde sus protagonistas sufrían un debate interno en el que ocultaban, voluntaria o involuntariamente, un secreto sobre ellos mismos que afectaba a cómo se relacionaban y cómo les percibían los demás. En su salto a la televisión de la mano de HBO Max, Chan-wook sigue fiel a sus inquietudes y, por el momento, las dos series que ha estrenado en la plataforma tienen esa crisis de identidad como tema central. Primero fue 'La chica del tambor', un drama de espías basado en la popular novela de John Le Carré, y ahora llega 'El simpatizante', otro thriller de espionaje, traiciones y engaños que adapta el relato ganador del Pulitzer sobre la guerra de Vietnam escrito por Viet Thanh Nguyen.

'El simpatizante' del título es un personaje del que nunca llegamos a saber su nombre. Se le conoce como "Capitán", y así es como se refieren a él en la serie sus amigos y sus enemigos... que muchas veces son las mismas personas. Interpretado por Hoa Xuande (todo un descubrimiento), el Capitán es un mestizo (de madre vietnamita y padre francés) agente doble comunista infiltrado en el bando del Viet Cong, en Saigon. Su sangre es mitad occidental y mitad oriental, y su lealtad se debate entre sus amigos y allegados, afines a Estados Unidos, y sus camaradas del norte. Capturado precisamente por los comunistas tras la guerra, el Capitán escribe sus vivencias durante el conflicto a modo de confesión, y sus recuerdos son la base de lo que representa 'El simpatizante'.

En los 3 primeros episodios, que son los dirigidos por Park Chan-wook, la serie de HBO Max muestra el sinsentido de la guerra con pinceladas de un humor negro bastante salvaje, muchas veces preludio de catástrofes que te dejan con el corazón encogido, otras un alivio con el que endulzar la seriedad de los actos que plantea. El resto de capítulos tratan de seguir la senda, aunque no llegan al mismo nivel. Saltos temporales hacia adelante y atrás, reencuadres desconcertantes, contradicciones narrativas... Lo que se nos muestra son las piezas del puzzle de la memoria del protagonista, y por lo tanto los hechos, las personas y los lugares muchas veces son reinterpretables.

La mejor prueba de ello son los personajes encarnados por un Robert Downey Jr. que, para el Capitán, es la personificación de todos los rostros norteamericanos que le han utilizado de una manera u otra: un agente de la CIA, un profesor universitario, un senador, un director de cine... Downey Jr. se transforma en un camaleón (un poco como en 'Tropic Thunder') capaz de interpretar a varios personajes totalmente distintos entre sí, dando una clase magistral de cómo realizar varios registros en un corto espacio de tiempo e, incluso, dándose la replica a sí mismo en una memorable escena del tercer episodio en la que CUATRO Robert Downey Jr. interactúan entre ellos en el mismo plano.

'El simpatizante' juega con el remordimiento y el absurdo, con la culpa y la necesidad, con la lealtad ciega y la justicia con uno mismo y con su conciencia. Es el retrato de todo lo que hemos hecho mal y estamos condenados a repetir una y otra vez, para beneficio de unos pocos y martirio de otros. Pero de vez en cuando te ríes.