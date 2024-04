Taylor Swift reveló la inspiración detrás de su nuevo álbum

Confrontando temas de auto-reinvención, crítica y dolor, la cantante estadounidense no teme explorar la intimidad y el escrutinio público en “The Tortured Poets Department”.

Taylor Swift abrió un portal íntimo hacia la inspiración detrás de su más reciente producción, The Tortured Poets Department, dejando en claro la compleja dinámica entre el público y los creadores durante una experiencia única de escucha a través de Amazon Music. Esta revelación llega junto a un desglose pista por pista que invita a los oyentes a adentrarse en el corazón de su proyecto, el cual se ha convertido en un fenómeno global desde su lanzamiento el 19 de abril.

En referencia a la canción “Fortnight”, una colaboración con Post Malone, Swift comentó que “exhibe muchos de los temas comunes que se encuentran a lo largo de este álbum. Uno de los cuales es el fatalismo – anhelar, suspirar, sueños perdidos”. En esa misma línea, admitió que hay letras muy dramáticas sobre la vida o la muerte. Por ejemplo, “I love you, it’s ruining my life” (Te amo, me estás arruinando la vida) tiene “un sentido muy hiperbólico”, según la cantante.

La canción dedicada a Clara Bow y Stevie Nicks

Hablando sobre “Clara Bow”, Taylor reflexionó sobre las comparaciones despectivas dentro de la industria musical: “Solía sentarme en las discográficas para intentar conseguir un contrato discográfico cuando era pequeña. Y me decían: ‘sabes, nos recuerdas a’ y luego nombraban a una artista, y luego decían algo despectivo sobre ella, ‘pero tú eres esto, eres mucho mejor de esta manera o de aquella otra’. Y así es como enseñamos a las mujeres a verse a sí mismas, como si pudieras ser la nueva sustituta de esta mujer que ha hecho algo grande antes que tú”.

Taylor Swift

La razón de la mención a Bow y a otra figura reconocida como Stevie Nicks fue la necesidad de representar esos “arquetipos de grandeza” en la industria del entretenimiento. “Clara Bow fue la primera ‘it girl’. Stevie Nicks es un icono y un ejemplo increíble para cualquiera que quiera escribir canciones y hacer música”, sostuvo.

Por otro lado, en su colaboración con Florence Welch en “Florida!!!”, abordó el concepto de huir de la realidad. “Creo que cuando pasas por una desilusión amorosa, hay una parte de ti que piensa: ‘Quiero un nuevo nombre. Quiero una nueva vida. No quiero que nadie sepa dónde he estado o que me conozcan’”. Pensó en dónde alguien iría luego de cometer un delito y tomó como punto de partida la siguiente interrogante: “¿Adónde irías para reinventarte y pasar desapercibido?”. Para ella, la única respuesta era Florida.

Taylor Swift y el infierno de los artistas

“Who’s Afraid of Little Old Me?” ofrece una mirada cruda a la relación entre los artistas y su audiencia. Taylor Swift explicó que hay mucho de este concepto en The Tortured Poets Department. “¿Qué les hacemos a nuestros escritores, artistas y creativos?” se preguntó e inmediatamente añadió: “Les hacemos pasar un infierno. Observamos lo que crean y luego lo juzgamos. Nos encanta ver sufrir a los artistas, a menudo hasta el punto de que creo que a veces, como sociedad, provocamos ese dolor y nos limitamos a observar lo que ocurre”.

Asimismo, la cantautora de 34 años desvela la vulnerabilidad de ser devaluado en una relación con “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”: “Ser el juguete favorito de alguien hasta que te rompen y luego no quieren jugar contigo nunca más”. Por último, Swift explicó cómo “Down Bad” aborda la sensación de ser deslumbrado y posteriormente abandonado, comparándola con una abducción alienígena.

“La persona en la canción simplemente se siente como ‘acabo de ser expuesto a toda una diferente galaxia y universo que no sabía que era posible, ¿cómo puedes dejarme en algún lugar en el que estaba antes?’”.

A través de estas reflexiones, Taylor Swift comparte el proceso detrás de The Tortured Poets Department e invita a una conversación más amplia sobre la exposición mediática, el sacrificio emocional en el arte y la perpetua fascinación por la complejidad de las relaciones humanas.