El incómodo momento que vivió Maria Becerra ante el desafortunado comentario de Gerard Piqué

El exfutbolista lanzó una carcajada cuando la cantante argentina habló de sus próximos shows. Además del repudio en redes, el influencer Ibai Llanos lo cuestionó en la Kings League: “Has sido un irrespetuoso”.

María Becerra protagonizó un desagradable momento con Gerard Piqué, que terminó colocando al exfutbolista en el ojo de la tormenta por su desafortunado comentario sobre Bolivia.

“Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows”, dijo la cantante argentina en el streaming de la Kings League. Lejos de dejar pasar la reacción de Piqué, Becerra la expuso sin imaginar que iluminaría fuerte la polémica.

“Se ríe”, comentó María. Y el exmarido de Shakira se justificó: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid. ¿Bolivia? ¡Joder!”.

El bocadillo de Piqué sobre Bolivia hizo que lo funen en las redes sociales, espacio virtual en el que se lo calificó de racista y discriminador.

El picante cruce de Gerard Piqué con Ibai Llanos tras sus dichos sobre Bolivia:

En el centro de la polémica por su desafortunado comentario sobre Bolivia, Gerard Piqué fue cuestionado por el streamer Ibai Llanos, quien no se mostró a gusto con los comentarios del exfutbolista.



“En Bolivia te han funado. Te lo mereces”, le dijeron en el vivo a Piqué. Desestimado lo ocurrido, Gerard respondió con soberbia: “Sinceramente, no sabés lo que me la pela. Es otro nivel”.



Indagando, Ibai lo cruzó: “Que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso”.



“A veces lo soy, y lo soy queriendo, pero no en este caso justamente no lo fui ni lo quise ser. Sabía que María tenía una gira en España y pensé que iba a decir los conciertos de Santander, Madrid... Pero dijo ‘Bolivia’ y yo le respondí ‘joder, ¿Bolivia’?”, se justificó Piqué.